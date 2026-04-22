Сили оборонили спростували заяву РФ про захоплення усієї Луганщини

Новоєгорівка, Надія, а також Греківка – під контролем українських військ на Луганщині

Третій армійський корпус спростував чергову заяву Генерального штабу та Міноборони РФ про встановлення повного контролю над Луганською областю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу корпусу.

Корпус оприлюднив кадри ударно-пошукових дій, які здійснюють підрозділи Третьої штурмової бригади поблизу населеного пункту Новоєгорівка на Луганщині.

«Генеральний штаб та міноборони РФ неодноразово заявляли про «повне захоплення» чи «встановлення контролю» над усією територією Луганської області. Але кожну заяву противника вчергове множать на нуль підрозділи Трійки. Новоєгорівка, Надія, а також Греківка – н. п. під контролем українських військ на Луганщині, які продовжують утримувати бійці Третьої штурмової бригади!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Російської Федерації Валерій Герасимов вчергове заявив про нібито повну окупацію Луганської області. Варто зазначити, що цинічна заява про нібито повну окупацію Луганської області лунає від росіян не вперше. Так, у липні 2022 року Міноборони країни-окупанта вже повідомляло про «повне визволення» регіону.

До слова, за даними головного кореспондента The Financial Times Крістофера Міллера, який посилається на джерела в ГУР, російські окупаційні війська планують повне захоплення Донецької та Луганської областей. Для реалізації цього плану агресор почав активно стягувати сили на східний напрямок.