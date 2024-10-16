Втрати ворога станом на 16 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1450 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 16 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 16 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 16 жовтня втратила:

особового складу ‒ близько 672850 (+1450) осіб,

танків ‒ 8997 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 17969 (+30) од,

артилерійських систем – 19459 (+29) од,

РСЗВ – 1231 (+0) од,

засоби ППО ‒ 978 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17050 (+31),

крилаті ракети ‒ 2620 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26732 (+78) од,

спеціальна техніка ‒ 3441 (+0) од.

Втрати ворога у війні станом на 16 жовтня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 16 жовтня:

в Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 10 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них троє рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 16 жовтня інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 16 жовтня 2024 року ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із ТОТ Донеччини, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської обл., а також 136-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється. Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває. Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 16 жовтня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 966-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, що в Курській області росіяни вклинюються у фланг Збройним силам України, а також безуспішно штурмують позиції українських захисників на Донеччині. На Харківщині аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не помітили значного просування окупантів.