Президент Ірану заперечує передачу балістичних ракет Росії

Масуд Пезешкіан заявив, що його країна та Росія мають право підримувати відносини

Масуд Пезешкіан стверджує, що його країна не передавала зброї Росії з моменту його вступу на посаду наприкінці липня

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що з моменту його вступу на посаду наприкінці липня його країна не передавала зброї Росії. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Пезешкіан підкреслив, що можливі постачання могли відбутися раніше, але за його керівництва таких дій не було.

«Цілком можливо, що постачання відбулися в минулому. Але я можу вас запевнити, що з моменту мого вступу на посаду таких постачань до Росії не було», – заявив він.

Також президент Ірану зазначив, що його країна і Росія мають право підтримувати відносини. При цьому він звинуватив НАТО у провокуванні війни в Україні через порушення обіцянки не розширюватися на схід.

Нагадаємо, Президент Ірану укладе з Путіним угоду про «всеосяжну співпрацю» – Reuters.