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Посольство Франції виступило проти перейменування села на Одещині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Посольство Франції виступило проти перейменування села на Одещині
Якщо Надеждівку перейменують на Шампань, це може завадити вступу України до ЄС
фото з відкритих джерел

Подальша доля нової назви Надеждівки поки що на стадії обговорення у Верховній Раді

Верховна Рада не перейменувала село Надеждівка Арцизької громади на Одещині. Про це пише «Бессарабія Infirm».

У березні цього року парламентський комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування погодив перейменування Надеждівки на Шампань. Нове найменування населений пункт отримав завдяки місцевому товариству «Шампань Україна». Проте вже 25 квітня монобільшість депутатів Верховної Ради заблокувала проєкт Постанови «Про перейменування окремих населених пунктів та районів». А з нового законопроєкту Надеждівку взагалі вилучили.

Староста  села Дмитро Терзі пояснив, що на ім’я голови Верховної Ради Руслана Стефанчука 1 серпня надійшов лист від посольства Франції в Україні, де просять не давати таку назву селу.

Посольство Франції виступило проти перейменування села на Одещині фото 1

Як зазначається в документі, відповідно до статті 208 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами, з іншої сторони, підписаної у 2014 році, географічне зазначення «Champagnе», а також його транскрипція українськими літерами «Шампань», підлягатиме захисту з 1 січня 2026 року.

«У разі ухвалення, така зміна назви суперечитиме цьому міжнародному зобов’язанню України, особливо у світлі рішення Європейської Ради від 14 грудня 2023 року про початок переговорів із нею про вступ до Європейського Союзу. Оскільки йдеться про важливу для нас проблематику, у такому випадку вже в 2026 році ми будемо змушені порушити питання про нову зміну назви цьому населеному пункту.

Тому, з метою сприяти повній імплементації Угоди про асоціацію, яка поєднує нас, та запобігти ускладненню прийдешнім переговорам про вступ, ми були б вдячні за утримання від винесення на розгляд зазначеного клопотання про зміну назви села Надеждівка», – наголосили в посольстві Франції.

За словами Дмитра Терзі, подальша доля нової назви Надеждівки поки що на стадії обговорення у Верховній Раді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Печерському районі столиці може з'явитися  вулиця на честь  видатного українського актора театру і кіно Богдана Ступки. Як зазначається, вулицю російського театрального режисера Костянтина Станіславського у Печерському районі столиці планується  перейменувати на честь актора Богдана Ступки. Саме на цій вулиці жив актор. Вона веде прямо до театру, де понад 30 років працював Богдан Сильвестрович.

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Теги: Верховна Рада Одеса Україна самоврядування

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