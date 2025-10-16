Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 16 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11261 танків
фото: СБУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 16 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 16 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 16 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1127300 (+1080) осіб;
  • танків – 11261 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23384 (+9) од;
  • артилерійських систем – 33713 (+42) од;
  • РСЗВ – 1520 (+0) од;
  • засоби ППО – 1227 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70437 (+416);
  • крилаті ракети – 3859 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64468 (+139);
  • спеціальна техніка – 3977 (+0).
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1331-й день повномасштабної війни в Україні.

