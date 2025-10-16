Втрати ворога станом на 16 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 16 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 16 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 16 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1127300 (+1080) осіб;
- танків – 11261 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23384 (+9) од;
- артилерійських систем – 33713 (+42) од;
- РСЗВ – 1520 (+0) од;
- засоби ППО – 1227 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70437 (+416);
- крилаті ракети – 3859 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64468 (+139);
- спеціальна техніка – 3977 (+0).
Нагадаємо, триває 1331-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0