Генштаб підвердив удар по заводу «Електродеталь» у Брянській області

ЗСУ вразили Карачевський завод «Електродеталь» у Брянській області, який виготовляв продукцію для військових потреб РФ

Підрозділи ракетних військ та артилерії Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили ракетний удар по важливому військово-промисловому об'єкту в Росії. Удару зазнав ВАТ «Карачевський завод «Електродеталь» у місті Карачев Брянської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

29 вересня ЗСУ здійснили пуск чотирьох ракет на відстань понад 240 км в рамках зниження спроможностей окупаційної армії противника. Завод «Електродеталь» має ключове значення для військово-промислового комплексу РФ. Підприємство виробляє різноманітні електричні з'єднувачі.

«Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів», – розповіли у Генштабі.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта. Наразі результати ураження уточнюються.

Як відомо, у ніч на 29 вересня у Брянській області у місті Карачев пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У місті Карачев пролунали потужні вибухи. Ймовірно, ракети атакували завод «Електродеталь». Повідомляється, що внаслідок ударів розгорілася пожежа.