Українські військові знищили рідкісний російський «Термінатор на гусеницях»

412-й полк Nemesis знищив ворожу інженерну машину розгородження ІМР-3М, яку самі росіяни називають «Термінатором на гусеницях». Ця техніка призначена для розчищення шляхів наступу, прокладаючи дорогу через мінні поля, долаючи завали та виконуючи інші інженерні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 412-го полк.

ІМР-3М оснащена потужною бронею, захистом від наслідків ядерного удару та кулеметом. Вона також може самостійно долати мінні поля. За даними, візуально було підтверджено знищення лише двох одиниць такої техніки з 2022 року. Остання була уражена більше ніж рік тому, що робить це знищення особливо значущим.

💥412 полк Nemesis знищив ворожий наступальний шляхопрокладач – ІМР-3М



Інженерна машина розгородження призначена для розчищення шляху іншим моторизованим військам у складних умовах наступу. pic.twitter.com/U0Om736RrW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 21, 2025

