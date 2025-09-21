Головна Країна Події в Україні
Українські військові знищили рідкісний російський «Термінатор на гусеницях»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Остання така техніка була уражена більше ніж рік тому
Остання така техніка була уражена більше ніж рік тому
колаж: glavcom.ua

Ворог називає ІМР-3М «термінатором на гусеницях», оскільки він оснащений захистом від наслідків ядерного удару

412-й полк Nemesis знищив ворожу інженерну машину розгородження ІМР-3М, яку самі росіяни називають «Термінатором на гусеницях». Ця техніка призначена для розчищення шляхів наступу, прокладаючи дорогу через мінні поля, долаючи завали та виконуючи інші інженерні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 412-го полк.

ІМР-3М оснащена потужною бронею, захистом від наслідків ядерного удару та кулеметом. Вона також може самостійно долати мінні поля. За даними, візуально було підтверджено знищення лише двох одиниць такої техніки з 2022 року. Остання була уражена більше ніж рік тому, що робить це знищення особливо значущим.

Нагадаємо, спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» здійснив успішний наліт на тимчасово окупований Кримський півострів. У результаті операції уражено три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та радіолокаційну станцію (РЛС) 55Ж6У «Небо-У». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

