Зеленський пояснив, чому Трамп перестав довіряти Путіну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський розповів, що Трамп більше довіряє Україні, оскільки її розвіддані, суттєво відрізняються від російських
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

Володимир Зеленський повідомив, що інформація якою Путін ділився з Трампом, «була далекою від правди на полі бою»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що довіра Дональда Трампа до Володимира Путіна знизилася через неправдиву інформацію, яку російський диктатор надавав щодо ситуації в Україні. Про це Зеленський розповів під час своєї пресконференції після зустрічі з американським президентом, інформує «Главком».

Зеленський зазначив, що до їхнього діалогу Трамп мав певні стосунки з Путіним і довіряв йому, але, за словами українського президента, інформація, якою Путін ділився, «була далекою від правди на полі бою». Зокрема, російський лідер хизувався нібито захопленими українськими територіями та обіцяв окупувати ще більше.

Тепер, як стверджує Зеленський, Трамп більше довіряє Україні, оскільки її розвіддані, якими вона ділиться з партнерами, суттєво відрізняються від російських. Як приклад він навів нещодавні успіхи України, яка у вересні деокупувала 360 км території.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

До речі, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Американський лідер назвав Росію «паперовим тигром», оскільки, за його словами, справжня військова сила змогла б завершити таку війну за тиждень, тоді як РФ воює вже три з половиною роки. 

