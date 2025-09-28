Головна Країна Суспільство
Нацгвардійці взяли в полон білоруса, який провоював на боці Росії три дні

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Чоловік попросив приховати обличчя, адже хвилюється за рідних у Білорусі
Полонений заявив, що готовий залишитися в Україні

Воїни бригади «Спартан» Національної гвардії України взяли в полон громадянина Білорусі, який воював у лавах російської армії. Як інформує «Главком», відповідне відео військові оприлюднили в YouTube.

«Спартан» узяв у полон уже близько 40 військовослужбовців армії РФ, однак громадянина Білорусі – уперше», – йдеться у повідомленні.

За словами полоненого, він кілька років жив у Росії. Однак нещодавно опинився перед вибором: в’язниця або війна. Відтак обрав друге, підписав контракт і на початку вересня опинився в Україні. Полонений розповів, що провоював лише три дні. За цей час він пройшов лісосмугами повз сотні тіл російських штурмовиків і зрештою добровільно здався нацгвардійцям.

Три дні «повоював» на Покровському напрямку – і добровільно здався в полон

Чоловік запевнив, що готовий залишитися в Україні, але попросив приховати обличчя, адже хвилюється за рідних у Білорусі.

Нагадаємо, російський добровольчий корпус взяв у полон юкагира – представника корінних народів Східного Сибіру. За даними перепису 2021 року, їх залишилося 1802 людей.

Раніше у смузі відповідальності 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на Вовчанському напрямку українські захисники взяли в полон громадянина Кенії.

Також на Харківщині бійці Третьої окремої штурмової бригади атакували та зачистили позиції російських загарбників повністю за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Для цього не залучали піхоту, ба більше, вдалося навіть взяти полонених.

війна полон військові відео

