Втрати ворога станом на 17 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 000 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 17 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 17 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 17 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 316 070 (+1 000) осіб.
- танків – 11 870 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 400 (+9) од.
- артилерійських систем – 40 160 (+114) од.
- РСЗВ – 1 739 (+1) од.
- засоби ППО – 1 349 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 243 008 (+2 410) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+12) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 014 (+253) од.
- спеціальна техніка – 4 129 (+3) од.
Нагадаємо, триває 1514-й день повномасштабної війни в Україні.
