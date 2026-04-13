Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Через російську агресію Україна стала найбільш замінованою країною світу
Фонд розмінування України поповнився новим траншем 

До фонду Коаліції спроможностей з розмінування України надійшов черговий внесок у розмірі €2 млн. Про це рішення оголосили під час 20-го засідання Коаліції, яке відбулося в Рейк’явіку (Ісландія), інформує «Главком».

Повідомляється, що на сьогодні до Коаліції входять 23 держави, які об'єднали зусилля для очищення українських територій від вибухонебезпечних предметів. Учасники заходу наголосили, що Україна формує унікальний практичний досвід розмінування в умовах повномасштабної війни. 

Ключові теми зустрічі в Рейк’явіку:

  • Посилення підрозділів: Обговорено постачання спеціалізованої техніки та обладнання для українських саперів.
  • Співпраця з НАТО: Реалізація проєктів у межах NATO CAP (Комплексний пакет допомоги). Ця програма спрямована на задоволення нагальних потреб оборони та досягнення повної оперативної сумісності України з Альянсом.
  • Навчання та аудит: Розширення тренувальних програм для фахівців та вдосконалення механізмів управління ресурсами й верифікації контрактів.

Як зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності полковник Руслан Берегуля, Україна зараз формує унікальний практичний досвід розмінування в умовах повномасштабної війни, який є цінним для всіх країн-партнерів.

Як повідомлялось, Коаліція спроможностей з розмінування у 2026 році планує виділити щонайменше €165 млн на забезпечення України технікою та обладнанням.

Нагадаємо, раніше Міноборони повідомляло, що через російську агресію Україна стала найбільш замінованою країною світу, а для повного очищення територій знадобляться десятиліття та підтримка міжнародної спільноти.

«Главком» писав, що Коаліція з розмінування підтвердила свою готовність до подальшої координації зусиль та нарощування підтримки України, зокрема через посилення спроможностей інженерних військ.

До слова, на гуманітарне розмінування Україна отримає додатково понад $80 млн від країн-партнерів. У списку донорів – Бельгія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Швейцарія, Швеція.

