Дрони відбили українських військових із полону окупантів (відео)

Українські бійці врятувалися від окупантів

Оператори безпілотників змогли відбити у російських окупантів двох українських полонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 225-й окремий штурмовий полк (ОШП).

На відео видно, як російський військовий під дулом автомата веде двох українських бійців зі зв’язаними руками. Після появи дрона українці притискаються до будівлі, а окупант намагається сховатися – у місця, де він укривається, двічі влучає безпілотник. Згодом полонені, не розв’язуючи рук, відійшли від місця й, імовірно, попрямували до своїх побратимів.

До слова, на Запорізькому напрямку спецпризначенці Головного управління розвідки відбили побратимів із російського полону прямо на полі бою.

Раніше прикордонники-оператори розвіддронів звільнили трьох українських бійців з російського полону. «Прикордонники-оператори розвіддронів виявили групу загарбників, які взяли в полон трьох українських воїнів. На підкріплення оперативно прибули екіпажі БПЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Злагоджені дії та ювелірні скиди українських дронів змусили ворога втекти та залишити полонених», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Як повідомлялося, десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян.