Вище військове командування перевіряє дії полку «Скеля» біля Покровська

Полк «Скеля» заявляє, що висновки радника глави Міноборони ґрунтуються на спотворених даних ворога

Вище військове командування досліджує дії суміжного підрозділу 425-го окремого штурмового полку «Скеля» у районі Гришиного Донецької області. Про це йдеться у дописі 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook, інформує «Главком».

Зазначається, що 31 березня, користуючись несприятливими погодними умовами, підрозділ проводив на вказаній ділянці фронту активні дії для розвитку наступу із застосуванням бронетехніки.

«Проводиться службова перевірка. Просимо утриматися від розголосу непрофесійних оцінок. Вони можуть негативно вплинути на подальший хід бойових дій у Покровській агломерації», – йдеться у повідомленні.

Раніше радник міністра оборони, волонтер Сергій Стерненко заявив, що нібито полк «Скеля» відправив на штурм поблизу Покровська колону військової техніки бездумно, як це роблять росіяни.

Сам полк «Скеля» у Facebook пояснив, що спільно зі 155-ю механізованою бригадою виконує наказ щодо оборони позицій у Покровську.

«Щоб підтримувати наших бійців та знищувати наступаючого ворога, необхідно проводити контратаки. Інакше ворог може оточити деякі наші позиції, і всі люди загинуть без ротації, евакуації, поповнення», – наголошують у полку.

31 березня «Скеля» здійснила успішну контратаку на один із ключових тактичних об’єктів, захоплених росіянами в Покровську. Щоб виконати завдання та зберегти життя бійців, були використані сприятливі погодні умови. Люди пересувалися в бронетехніці з додатковим захистом. Був налагоджений надійний зв’язок, забезпечена аеророзвідка, вогнева підтримка дронами, артилерією і танком.

Під час контратаки ворожі дрони уразили чотири одиниці української бронетехніки уже біля самого атакованого об’єкта. Штурмова група успішно десантувалася й виконала поставлене завдання. Наразі вона продовжує вести бій на цьому об’єкті.

«Наші втрати у бою 31 березня становили двоє воїнів, які загинули біля бронетехніки від ударів дронів. Усі екіпажі техніки були евакуйовані на п’ятій бойовій машині у колоні, яка повернулася цілою. Штурмова група на об’єкті атаки веде бій, знаходиться на зв’язку з командуванням, отримує максимальну вогневу підтримку», – йдеться у заяві полку.

Щодо коментаря Стерненка у «Скелі» вважають, що, оцінюючи їхні дії, він користувався дописом та відео з російських джерел, які навмисно змонтували дані уражень у різні дні на різних ділянках фронту та які безпосередньо не стосуються операції 31 березня.

У полку заявляють, що висновки радника глави Міноборони ґрунтуються на спотворених даних ворога. Там наголошують: ця інформація не відповідає дійсності та підігрує цілям російської пропаганди.

«Ми відкриті до професійного діалогу, перевірок і аналізу. Але вважаємо неприйнятним публічне тиражування заяви представника оборонного відомства не на підставі спілкування з учасниками операції, не на підставі даних службової перевірки, а виключно на підставі відео та заяв ворога. Такий підхід не сприяє встановленню істини, а тільки підіграє ворогу», – зазначають у «Скелі».

У полку додали, що самі вони проводять аналіз власних дій, зокрема виконаних у межах операції 31 березня. Відповідні матеріали будуть надані головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському.

Нагадаємо, Покровсько-Мирноградська агломерація залишається епіцентром бойових дій на всій 1200-кілометровій лінії фронту. Протягом останніх днів українським захисникам вдалося зупинити просування російських військ одразу на кількох ділянках цього сектора. Олександр Сирський 1 квітня відвідав покровський напрямок. Він повідомив, що тут Сили оборони України днями зупинили наступ російських військ одразу на декілька населених пунктів. А протягом минулого тижня українські захисники відбили 291 атаку росіян.