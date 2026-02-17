Втрати ворога станом на 17 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 17 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 17 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 17 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 255 340 (+890) осіб.
- танків – 11 678 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 045 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 323 (+4) од.
- РСЗВ – 1 648 (+0) од.
- засоби ППО – 1 301 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 136 073 (+614) од.
- крилаті ракети – 4 288 (+2) од.
- кораблі/катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 725 (+71) од.
- спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1455-й день повномасштабної війни в Україні.
