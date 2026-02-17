Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 17 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 17 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 11 678 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 17 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 17 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 17 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 255 340 (+890) осіб.
  • танків – 11 678 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 045 (+3) од.
  • артилерійських систем – 37 323 (+4) од.
  • РСЗВ – 1 648 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 301 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 136 073 (+614) од.
  • крилаті ракети – 4 288 (+2) од.
  • кораблі/катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 725 (+71) од.
  • спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
Втрати ворога у війні станом на 17 лютого 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 17 лютого 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1455-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати війна Генштаб військова техніка

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступає за збільшення кількості військовослужбовців, дислокованих у Норвегії
Британія допоможе Норвегії у протидії загрозі РФ в Арктиці: подробиці
11 лютого, 11:03
Варшава змінила систему комплектування армії через нову резервну програму
Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації
9 лютого, 14:56
Лише нещодавно тіло воїна, який загинув 21 липня 2024 року, ідентифікували та передали рідним для гідного поховання
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Василя Степанюка
8 лютого, 09:00
«У Маямі через тиждень». Зеленський розказав про наступний етап переговорів із росіянами
«У Маямі через тиждень». Зеленський розказав про наступний етап переговорів із росіянами
7 лютого, 11:12
Тренер із вільної боротьби Олексій Альматов був майстром спорту Росії
Сили оборони на фронті знищили російського тренера з боротьби
3 лютого, 10:57
Росія зосереджує свої основні зусилля на Покровському напрямку – Сирський
Росія зосереджує свої основні зусилля на Покровському напрямку – Сирський
26 сiчня, 14:55

На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки у деяких областях
Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки у деяких областях
Втрати ворога станом на 17 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 17 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 17 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 17 лютого 2026
Росіяни просунулися біля Платонівки та в Мирнограді – DeepState
Росіяни просунулися біля Платонівки та в Мирнограді – DeepState

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
