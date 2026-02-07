«У Маямі через тиждень». Зеленський розказав про наступний етап переговорів із росіянами

Президент підкреслив, що незалежно від складності політичних питань, гуманітарний канал залишається пріоритетним

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після завершення тристоронніх консультацій в ОАЕ, американська сторона виступила з ініціативою провести наступну зустріч переговорних груп України та Росії безпосередньо у Сполучених Штатах. Попередньою локацією обрано Маямі (штат Флорида), а сама зустріч має відбутися вже за тиждень. Про це розповів Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Цей крок свідчить про перенесення центру дипломатичних зусиль ближче до Вашингтона, що дозволить адміністрації США здійснювати більш щільну модерацію процесу.

«Говорив з нашою переговорною групою після усіх зустрічей. У пʼятницю ввечері вони мали бути в Україні. На суботу заплановані доповіді. Деякі деталі ми обговорили по телефону, але не все. Америка запропонувала вперше двом переговорним групам – України і Росії – зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень. Ми підтвердили свою участь», – розповів Зеленський.

Президент підкреслив, що незалежно від складності політичних питань, гуманітарний канал залишається пріоритетним. «Обміни продовжаться, команди будуть працювати над цим», – розповів Зеленський.

ППрезидент України Володимир Зеленський повідомив про нові часові межі, які американські партнери окреслили для завершення активної фази війни. За словами глави держави, США зацікавлені у фіналізації мирного процесу до початку літа 2026 року. Під час чергового раунду переговорів в Абу-Дабі питання щодо Запорізької атомної станції не було вирішене.