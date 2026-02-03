Головна Спорт Новини
Сили оборони на фронті знищили російського тренера з боротьби

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Тренер із вільної боротьби Олексій Альматов був майстром спорту Росії

Прощання з ліквідованим окупантом Адьматовим відбудеться 4 лютого 2026 року

Захисники України ліквідували російського окупанта Олексія Альматова. Про це повідомляє «Главком».

Тренер із вільної боротьби Олексій Альматов був майстром спорту Росії, працював тренером-викладачем у спортшколі №2 міста Сиктивкара.

Пізніше долучився до злочинної війни Росії проти України.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та обставини ліквідації окупанта Альматова.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 4 лютого 2026 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

