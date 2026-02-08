Головна Країна Суспільство
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Василя Степанюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Лише нещодавно тіло воїна, який загинув 21 липня 2024 року, ідентифікували та передали рідним для гідного поховання
колаж: glavcom.ua

Степанюк вів активну громадську діяльність: долучався до благодійних акцій, був невід’ємною частиною команди лікарняних клоунів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Степанюка.

39-річний солдат Василь Степанюк загинув 21 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Лише нещодавно тіло воїна ідентифікували та передали рідним для гідного поховання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Василь Степанюк народився 14 червня 1985 року в місті Ковель Волинської області. Після закінчення школи навчався у Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми».

Працював за фахом у Рівному – був інженером-проектантом, займався ландшафтним дизайном. На початку повномасштабного вторгнення патрулював місто у складі добровольчого формування.

У квітні 2024 року Василя Степанюка мобілізували до лав Збройних сил України.

фото: Рівненська міська рада

«Він був дуже відповідальною людиною, любив здобувати нові знання. Якщо брався за якусь справу, то виконував її якісно. Чоловіка відправили на навчання у Британію – там він отримав необхідну військову підготовку. Після першого бойового завдання Василя відзначили нагородою «Золотий Хрест». На жаль, відзнаку отримали ми, адже на той момент чоловік уже вважався безвісти зниклим», – розповіла дружина захисника.

Василь Степанюк вів активну громадську діяльність: долучався до благодійних акцій, був невід’ємною частиною команди лікарняних клоунів. Захоплювався футболом – цю любов він прищепив своєму сину.

39-річний солдат Василь Степанюк загинув 21 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Лише нещодавно тіло воїна ідентифікували та передали рідним для гідного поховання.

фото: Рівненська міська рада
фото: Рівненська міська рада
фото: Рівненська міська рада

Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

У Василя Степанюка залишилися мама, рідний брат, дружина та двоє дітей.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

