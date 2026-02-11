Британія допоможе Норвегії у протидії загрозі РФ в Арктиці: подробиці

Протягом наступних трьох років кількість британських військ у Норвегії подвоїться в рамках заходів протидії російській загрозі на Крайній Півночі

Британія не кине наодинці Норвегію перед російською загрозою в Арктиці і збирається подвоїти кількість військ у цій країні. Про це, як повідомляє BBC, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, інформує «Главком».

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, кількість військовослужбовців, дислокованих у Норвегії, збільшиться з 1000 до 2000 осіб. І така потреба виникла на тлі зростання занепокоєння союзників НАТО щодо діяльності Росії в Арктиці, включаючи відновлення роботи старих баз часів холодної війни та зростання військової присутності в регіоні.

«Вимоги до оборони зростають, і Росія є найсерйознішою загрозою безпеці Арктики і Крайньої Півночі з часів холодної війни», – заявив Гілі.

Зауважимо, проєкт «Арктичний вартовий» має посилити спостереження та безпеку в регіоні за зразком існуючих альянсів НАТО, таких як «Балтійський вартовий» та «Східний вартовий».

Нагадаємо, Норвегія готується до можливого вторгнення Росії. На переконання головнокомандувача збройних сил Норвегії, Москва це може зробити задля захисту своїх ядерних активів на Крайній Півночі.

Разом з тим, Крістофферсен визнає, що РФ не має таких же цілей у Норвегії, як в Україні. Але він зазначив, що значна частина ядерного арсеналу Росії, включаючи атомні підводні човни, наземні ракети та літаки, здатні нести ядерну зброю, розташована на Кольському півострові, недалеко від норвезького кордону.