Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія допоможе Норвегії у протидії загрозі РФ в Арктиці: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Британія допоможе Норвегії у протидії загрозі РФ в Арктиці: подробиці
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступає за збільшення кількості військовослужбовців, дислокованих у Норвегії
фото: AFP

Протягом наступних трьох років кількість британських військ у Норвегії подвоїться в рамках заходів протидії російській загрозі на Крайній Півночі

Британія не кине наодинці Норвегію перед російською загрозою в Арктиці і збирається подвоїти кількість військ у цій країні. Про це, як повідомляє BBC, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, інформує «Главком».

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, кількість військовослужбовців, дислокованих у Норвегії, збільшиться з 1000 до 2000 осіб. І така потреба виникла на тлі зростання занепокоєння союзників НАТО щодо діяльності Росії в Арктиці, включаючи відновлення роботи старих баз часів холодної війни та зростання військової присутності в регіоні.

«Вимоги до оборони зростають, і Росія є найсерйознішою загрозою безпеці Арктики і Крайньої Півночі з часів холодної війни», – заявив Гілі.

Зауважимо, проєкт «Арктичний вартовий» має посилити спостереження та безпеку в регіоні за зразком існуючих альянсів НАТО, таких як «Балтійський вартовий» та «Східний вартовий».

Нагадаємо, Норвегія готується до можливого вторгнення Росії. На переконання головнокомандувача збройних сил Норвегії, Москва це може зробити задля захисту своїх ядерних активів на Крайній Півночі.

Разом з тим, Крістофферсен визнає, що РФ не має таких же цілей у Норвегії, як в Україні. Але він зазначив, що значна частина ядерного арсеналу Росії, включаючи атомні підводні човни, наземні ракети та літаки, здатні нести ядерну зброю, розташована на Кольському півострові, недалеко від норвезького кордону.

Читайте також:

Теги: війна Норвегія Велика Британія Арктика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні варто відмовлятися від фейкових переговорів
Хитка конструкція переговорів: що робити Україні?
27 сiчня, 19:01
Трамп рішуче налаштований до Росії
Енергетичне перемир'я. У Путіна два шляхи і обидва погані
30 сiчня, 13:03
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
21 сiчня, 02:06
Глава Білого дому вважає тісніші зв’язки Британії з Китаєм «дуже небезпечними»
Трамп попередив Британію про ризики зближення з Китаєм
30 сiчня, 08:05
Міністр оборони Яромир Зуна скасував відрядження генерала, який виступив за підтримку авіації України
Міністр оборони Чехії провчив генерала, який підтримав передачу літаків Україні
30 сiчня, 20:53
Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи
Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи
9 лютого, 13:11
Відпочинок для бійців все одно надають, навіть під час активних бойових дій
Сирський пояснив, чому не всі бійці можуть піти у відпустку
18 сiчня, 19:48
«Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі», – сказав президент
Зеленський у Вільнюсі згадав про шпіца Лукашенка: що він мав на увазі
25 сiчня, 15:52
В компанії зазначили, що російські атаки спрямовані по підстанціям, які є найчутливішою частиною енергетики України
ДТЕК показав теплоелектростанцію після російських обстрілів
26 сiчня, 17:56

Політика

Білий дім обговорив можливість захоплення танкерів з іранською нафтою
Білий дім обговорив можливість захоплення танкерів з іранською нафтою
Британія допоможе Норвегії у протидії загрозі РФ в Арктиці: подробиці
Британія допоможе Норвегії у протидії загрозі РФ в Арктиці: подробиці
ЄС поставив ультиматум РФ, яка влаштувала холодомор в Україні
ЄС поставив ультиматум РФ, яка влаштувала холодомор в Україні
Орбан заявив, що ЄС і Україна «оголосили війну» Угорщині
Орбан заявив, що ЄС і Україна «оголосили війну» Угорщині
Естонська розвідка повідомляє, що РФ збільшила виробництво боєприпасів: до чого готується
Естонська розвідка повідомляє, що РФ збільшила виробництво боєприпасів: до чого готується
Норвегія готується до ймовірного вторгнення Росії: який сценарій можливий
Норвегія готується до ймовірного вторгнення Росії: який сценарій можливий

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua