Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Ракетна атака на Одещину: влада показала наслідки (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ракетна атака на Одещину: влада показала наслідки (фото)
Ворог пошкодив шість житлових будинків
фото: Telegram/Олег Кіпер

Унаслідок російської атаки сталося загоряння гаражного приміщення

Внаслідок атаки російських військ в Одеському районі є пошкодження шести житлових будинків. Постраждала одна людина. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також через падіння уламків однієї з ракет, в області виникло загоряння сухої трави, однак пожежі не сталося.

Росіяни атакували Одеську область ракетами
Росіяни атакували Одеську область ракетами
фото: Telegram/Олег Кіпер

«В Одесі виникло загоряння гаражного приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків», – каже Кіпер.

Як зазначив глава ОВА, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Ворог пошкодив шість житлових будинків
Ворог пошкодив шість житлових будинків
фото: Telegram/Олег Кіпер

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

Зазначимо, російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії. На Львівщині без світла перебувають понад 500 тис. людей.

Раніше стало відомо, що в декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет.

Як повідомлялося, під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. Також Російська Федерація атакувала Вінницьку область. Унаслідок ракетної атаки є поранена. Також пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль.

До слова, російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються.

Читайте також:

Теги: окупанти обстріл Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія своїми ударами скоротила потужність генерації електроенергії в Україні більш ніж на 9 ГВт
Скільки часу українці сидітимуть взимку без світла: прогноз Politico
4 листопада, 16:28
Жозеп Боррель відвідав село Ягідне на Чернігівщині
Жозеп Боррель відвідав село Ягідне на Чернігівщині
11 листопада, 01:03
ЗСУ знищили колону окупантів
Біля Курахово десантники ЗСУ знищили колону бронетехніки ворога
6 листопада, 05:31
Окупанти проводять на українських територіях пропагандистські навчання
Росіяни створюють центри «русифікації» на окупованих територіях – Центр нацспротиву
7 листопада, 00:27
Під час атаки медичні працівники не постраждали
Росіяни атакували дроном «швидку» під час евакуації поранених на Херсонщині
13 листопада, 15:58
Окупанти відкрили вогонь по цивільній, яка йшла вулицею
Російські окупанти застрелили цивільну у Тернах на Донеччині
14 листопада, 15:29
Окупанти захопили Іллінку
Ворог окупував Іллінку та веде штурмові дії на сусідні села – Deep State
15 листопада, 01:59
Зеленський повідомив, що Росія підтягнула до кордонів України 11 тис. північнокорейських солдатів
Зеленський повідомив, наскільки зросте чисельність військових КНДР у Росії
19 листопада, 13:44
Стало відомо, що полонені – військові з першої танкової армії РФ. Деякі з тих, хто потрапив у полон, перебувають під слідством у Росії, частина з них уже засуджені
Захопили в полон росіян: Третя штурмова провела успішну операцію на Харківщині
25 листопада, 12:19

Новини

Ракетна атака на Одещину: влада показала наслідки (фото)
Ракетна атака на Одещину: влада показала наслідки (фото)
Одеські дзюдоїсти вибороли медалі національної першості
Одеські дзюдоїсти вибороли медалі національної першості
Обстріл Одеси: влада назвала кількість пошкоджених будинків
Обстріл Одеси: влада назвала кількість пошкоджених будинків
Вимагали гроші за відстрочку від мобілізації: правоохоронці викрили працівників одеського ТЦК
Вимагали гроші за відстрочку від мобілізації: правоохоронці викрили працівників одеського ТЦК
Голова Одеської ОВА повідомив наслідки удару по місту
Голова Одеської ОВА повідомив наслідки удару по місту
Росіяни атакували Одесу: пошкоджено цивільну інфраструктуру
Росіяни атакували Одесу: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 листопада 2024
19K
Єрмак назвав умови для переговорів з Росією
18K
Чи підтримують жителі Південної Кореї надання зброї Україні: результати опитування
18K
Німецький автопром не може продати нові машини – Bild
16K
Справа «Північного потоку-2». Суд ЄС поставив крапку над «і»

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Сьогодні, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Вчора, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Вчора, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua