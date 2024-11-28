Ракетна атака на Одещину: влада показала наслідки (фото)

Унаслідок російської атаки сталося загоряння гаражного приміщення

Внаслідок атаки російських військ в Одеському районі є пошкодження шести житлових будинків. Постраждала одна людина. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також через падіння уламків однієї з ракет, в області виникло загоряння сухої трави, однак пожежі не сталося.

Росіяни атакували Одеську область ракетами фото: Telegram/Олег Кіпер

«В Одесі виникло загоряння гаражного приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків», – каже Кіпер.

Як зазначив глава ОВА, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Ворог пошкодив шість житлових будинків фото: Telegram/Олег Кіпер

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

Зазначимо, російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії. На Львівщині без світла перебувають понад 500 тис. людей.

Раніше стало відомо, що в декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет.

Як повідомлялося, під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. Також Російська Федерація атакувала Вінницьку область. Унаслідок ракетної атаки є поранена. Також пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль.

До слова, російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються.