Втрати ворога станом на 18 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс


РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 939 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 18 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 18 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 18 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 350 010 (+1 220) осіб
  • танків – 11 939 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 583 (+5) од.
  • артилерійських систем – 42 262 (+47) од.
  • РСЗВ – 1 792 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 386 (+2) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+1) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 415 (+5) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 297 057 (+1 603) од.
  • крилаті ракети – 4 628 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 97 338 (+220) од.
  • спеціальна техніка – 4 200 (+4) од.
Нагадаємо, триває 1545-й день повномасштабної війни в Україні.

