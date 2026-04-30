Лінія фронту станом на 30 квітня 2026. Зведення Генштабу

glavcom.ua
Ситуація на фронті 30 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

30 квітня на фронті відбулося 109 бойових зіткнень

Противник здійснив 51 авіаційний удар та скинув 166 керованих авіабомб. Крім того, противник залучив для ураження 5980 дронів-камікадзе та здійснив 2201 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

30 квітня на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сили оборони відбили три ворожі атаки; окупанти здійснили 64 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 10 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ та Охрімівка. Три боєзіткнення тривають.

На Куп'янському напрямку

Противник атакував п’ять разів в бік Курилівки, Кіндрашівки та Новоплатонівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбивали два штурми окупантів в районах населених пунктів Закітне та Ямпіль. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки, Іванопілля.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Муравка, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти двічі намагалися покращити своє положення, атакуючи у напрямку Вербового та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося дев’ять атак окупантів у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Противник здійснив одну атаку в напрямку Павлівки, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Таврійське та Комишуваха.

На Придніпровському напрямку

Сили оборони успішно відбили чотири ворожих штурми у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1527-й день повномасштабної війни в Україні.

