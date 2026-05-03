Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2026 року

Максим Бурич
Нині триває 1530-й день повномасштабної війни
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмові дії агресора

За минулу добу зафіксовано 141 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9870 дронів-камікадзе та здійснив 3203 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Вільна Слобода, Кисла Дубина, Пустогород; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Омельник, Оріхів, Юрківка, Таврійське, Комишуваха.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, вузол зв’язку та три гармати.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох КАБ, здійснив 104 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці, Приліпки та в бік Лиману, Ізбицького, Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував один раз у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Противник шість разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Дробишеве, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку

Ворог двічі проводив штурмові дії, в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти атакували двічі, в бік Малинівки та в районі Бондарного.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 17 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та в бік Золотого Колодязя.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 26 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке та Новий Донбас.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував шість разів, в бік Олександрограда, Злагоди, Привілля та в районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 20 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Святопетрівка, Староукраїнка, Чарівне, Гірке, Цвіткове, Мирне, Варварівка, Прилуки та в бік Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районі Степового та в бік Приморського.

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив три атаки.

