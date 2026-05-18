Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дніпропетровщина під ударами РФ, NaVi перемогли у США: головне за ніч 18 травня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Дніпропетровщина під ударами РФ, NaVi перемогли у США: головне за ніч 18 травня
колаж: Главком
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дайджест новин, що сталися у ніч на 18 травня 2026 року

Ніч проти 18 травня минула під знаком нових ударів по українських регіонах – Дніпропетровщина зазнала атаки з жертвами, під обстріл потрапили й інші області. У світі: ЄС і Китай балансують на межі торгової війни, а Іран погрожує перерізати підводні інтернет-кабелі. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 18 травня.

Дніпропетровщина під ударами: є загиблі та поранені

Росія вдарила по Дніпропетровщині – серед постраждалих є загиблі. Ніч виявилася неспокійною для кількох регіонів: ворожі безпілотники атакували Одещину, Хмельниччину та Рівненщину.

NaVi виграли турнір у США

Українська кіберспортивна команда NAVI тріумфувала на турнірі в США – черговий сигнал того, що команда повернулася на топрівень після складного сезону.

ЄС і Китай наблизилися до торгової війни

Між Брюсселем і Пекіном загострилися суперечки, які можуть переростати у повноцінну торгову війну. Сторони не можуть дійти згоди щодо мит і доступу на ринки – напруження зростає на тлі загального перегляду глобальних торгових правил, який ініціювали США.

Іран погрожує відключити підводні інтернет-кабелі

Тегеран пригрозив пошкодити підводні кабелі в Перській затоці та Червоному морі, через які проходить більша частина інтернет-трафіку між Азією та Європою. Якщо загроза реалізується, під ударом опиниться зв'язок десятків країн. 

Інші важливі новини:

Читайте також:

Теги: Україна обстріл Одещина Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні потрібна постійна платформа у Брюсселі, яка професійно працюватиме не епізодично, а щодня
Європейська оборонна система без України стане повільнішою та дорожчою. І ось чому
28 квiтня, 10:31
Білорусь як слабке місце Росії: де тиснути, аби примусити до миру
Білорусь – найслабша ланка, через яку треба тиснути на Москву
2 травня, 23:23
За ніч 14 квітня росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Головна ціль цього удару – Київ
Ця атака була потрібна Путіну саме сьогодні
14 травня, 09:15
Після влучань у будинку виникла масштабна пожежа
Харківщина: ворог вдарив безпілотниками по житловому будинку, є поранені
20 квiтня, 08:28
Російська делегація демонструвала ігнорування заяв української сторони
Радбез ООН: Небензя демонстративно сидів у телефоні, коли йшлося про жертв російських атак
21 квiтня, 01:55
Королеву Єлизавету II вітає український ансамбль «Шумка» у 1982 році в Канаді
Єлизавета II та Україна. Підбірка промовистих фото до 100-річчя королеви
21 квiтня, 14:32
Українськими безпілотниками цікавляться все більше країн
«Ми не хочемо «нової Ялти». Міністр Сибіга оцінив ідею нового європейського оборонного союзу
22 квiтня, 12:10
Глава держави підкреслив, що це його перший візит до Азербайджану та сьома за чотири роки зустріч із президентом Ільхамом Алієвим
Зеленський розповів, про що домовився з Алієвим
25 квiтня, 15:15
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі під час зустрічі у Кишиневі
Грузія готова до нормалізації відносин з Україною
16 травня, 01:00

Події в Україні

Втрати ворога станом на 18 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 18 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 18 травня 2026
Дніпропетровщина під ударами РФ, NaVi перемогли у США: головне за ніч 18 травня
Дніпропетровщина під ударами РФ, NaVi перемогли у США: головне за ніч 18 травня
«Зуби дракона» замість шезлонгів: пляжі окупованого Криму перетворено на лінії оборони
«Зуби дракона» замість шезлонгів: пляжі окупованого Криму перетворено на лінії оборони
Безпілотники уразили російський катер у Дагестані за майже 1000 км від фронту
Безпілотники уразили російський катер у Дагестані за майже 1000 км від фронту

Новини

На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
16 травня, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua