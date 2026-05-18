Дніпропетровщина під ударами РФ, NaVi перемогли у США: головне за ніч 18 травня

Дайджест новин, що сталися у ніч на 18 травня 2026 року

Ніч проти 18 травня минула під знаком нових ударів по українських регіонах – Дніпропетровщина зазнала атаки з жертвами, під обстріл потрапили й інші області. У світі: ЄС і Китай балансують на межі торгової війни, а Іран погрожує перерізати підводні інтернет-кабелі. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 18 травня.

Дніпропетровщина під ударами: є загиблі та поранені

Росія вдарила по Дніпропетровщині – серед постраждалих є загиблі. Ніч виявилася неспокійною для кількох регіонів: ворожі безпілотники атакували Одещину, Хмельниччину та Рівненщину.

NaVi виграли турнір у США

Українська кіберспортивна команда NAVI тріумфувала на турнірі в США – черговий сигнал того, що команда повернулася на топрівень після складного сезону.

ЄС і Китай наблизилися до торгової війни

Між Брюсселем і Пекіном загострилися суперечки, які можуть переростати у повноцінну торгову війну. Сторони не можуть дійти згоди щодо мит і доступу на ринки – напруження зростає на тлі загального перегляду глобальних торгових правил, який ініціювали США.

Іран погрожує відключити підводні інтернет-кабелі

Тегеран пригрозив пошкодити підводні кабелі в Перській затоці та Червоному морі, через які проходить більша частина інтернет-трафіку між Азією та Європою. Якщо загроза реалізується, під ударом опиниться зв'язок десятків країн.

