Дніпропетровщина під ударами РФ, NaVi перемогли у США: головне за ніч 18 травня
Дайджест новин, що сталися у ніч на 18 травня 2026 року
Ніч проти 18 травня минула під знаком нових ударів по українських регіонах – Дніпропетровщина зазнала атаки з жертвами, під обстріл потрапили й інші області. У світі: ЄС і Китай балансують на межі торгової війни, а Іран погрожує перерізати підводні інтернет-кабелі. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 18 травня.
Дніпропетровщина під ударами: є загиблі та поранені
Росія вдарила по Дніпропетровщині – серед постраждалих є загиблі. Ніч виявилася неспокійною для кількох регіонів: ворожі безпілотники атакували Одещину, Хмельниччину та Рівненщину.
NaVi виграли турнір у США
Українська кіберспортивна команда NAVI тріумфувала на турнірі в США – черговий сигнал того, що команда повернулася на топрівень після складного сезону.
ЄС і Китай наблизилися до торгової війни
Між Брюсселем і Пекіном загострилися суперечки, які можуть переростати у повноцінну торгову війну. Сторони не можуть дійти згоди щодо мит і доступу на ринки – напруження зростає на тлі загального перегляду глобальних торгових правил, який ініціювали США.
Іран погрожує відключити підводні інтернет-кабелі
Тегеран пригрозив пошкодити підводні кабелі в Перській затоці та Червоному морі, через які проходить більша частина інтернет-трафіку між Азією та Європою. Якщо загроза реалізується, під ударом опиниться зв'язок десятків країн.
Інші важливі новини:
- Масові відключення світла на окупованому Запоріжжі: другий блекаут за день
- Безпілотники уразили російський катер у Дагестані – майже за 1000 км від лінії фронту
- Заступник командира Третього корпусу заявив, що Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
- Хліб в Україні буде, але ціна зростатиме
