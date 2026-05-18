«Зуби дракона» замість шезлонгів: пляжі окупованого Криму перетворили на лінії оборони

Російські війська різко посилили замінування берегової смуги окупованого півострова
фото: соціальні мережі / X
Відпочивальники змушені купатися за трьома рядами бетонних барикад

На пляжах тимчасово окупованого Криму замість шезлонгів з'явилися ряди протитанкових «зубів дракона». Про це повідомляє «Главком» за матеріалами моніторингу соціальних мереж і з посиланням на публікації в мережі X.

Парасольки під наглядом протитанкових пірамід

Відео з популярного пляжу в кримському селищі Оленівка широко розійшлося в мережі X (Twitter): люди відпочивають і купаються просто за лінією бетонних загороджень. Залізобетонні протитанкові споруди тягнуться у три ряди вздовж усієї берегової лінії, а перші два ряди пірамід додатково обнесені обмежувальними канатами, що перекривають вільний прохід до води.

Реакція мережі не змусила себе чекати. «Для росіян немає надто великого приниження. Путін завдає своїм рабам одного страждання за іншим», – написав один із користувачів. Інші коментатори цілком серйозно припускають, що барикади призначені для відбиття можливих морських десантних операцій Сил оборони України – за зразком висадки в Нормандії. 

760 кілометрів мінних полів

«Зуби дракона» – це лише видима частина масштабних оборонних змін на кримському узбережжі. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин ще наприкінці квітня повідомив, що російські війська різко посилили замінування берегової смуги окупованого півострова. Небезпечна зона простягнулася майже на 760 кілометрів, і більша частина узбережжя вже нашпигована мінами.

Про масштабне мінування узбережжя Криму «Главком» повідомляв раніше. Окупанти прагнуть створити щільний бар'єр проти будь-якої спроби висадки українських підрозділів: на пляжах закладають тисячі протипіхотних та протитанкових мін, узбережжя перекривають дротяними загородженнями, а частини моря – протидесантними «їжаками».

Протитанкові бетонні конструкції використовувалися для стримування бронетехніки ще з часів Другої світової війни, а з 2025 року стали базовим елементом оборонної стратегії РФ. Попри масове встановлення «зубів дракона» на окупованих територіях, українська військова техніка здатна долати ці загородження.

Нагадаємо, днями дрони атакували завод мікроелектроніки у Підмосков'ї та авіабази в Криму. Президент Зеленський підтвердив удари по об'єктах у Московській області й наголосив, що Україна долає навіть найщільнішу концентрацію російської ППО.

До слова, росіяни масово тікали з Анапи до окупованого Криму після грудневого розливу мазуту з танкерів, який зробив чорноморське узбережжя Росії непридатним для відпочинку. Тепер і кримські пляжі навряд чи когось приваблять – щоправда, вже з інших причин.

