Лінія фронту станом на 1 травня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
Ситуація на фронті 1 травня
фото: Генштаб ЗСУ

1 травня на фронті відбулося 114 бойових зіткнень

Противник завдав 53 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6058 дронів-камікадзе та здійснив 2425 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

1 травня на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сили оборони відбили один ворожий штурм, противник здійснив 77 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав два авіаційні удари, застосувавши п’ять керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Красне Перше, Мала Вовча та Фиголівка.

На Куп'янському напрямку

Наші захисники успішно відбили один ворожий штурм у районі населеного пункту Петропавлівка. Ще одне боєзіткнення поблизу Курилівки триває дотепер.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Озерне, Лиман, Дробишеве, та Ставки.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбили чотири штурми окупантів у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили шість ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного та Іванопілля.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Гришине та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Єгорівка, Січневе та Злагода. Крім цього, окупанти завдали авіаційного удару по району населеного пункту Писанці.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 14 атак окупантів у районах Варварівки, Залізничного, Чарівного, Гуляйпільського, Цвіткового та Добропілля. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівська, Верхня Терса, Лісне, Копані, Рівне та Любицьке. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог намагався просунутися у районі населеного пункту Степногірськ. Крім того, противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Микільське, Василівка, Омельник, Оріхів, Одарівка, Зарічне, Щасливе та Комишуваха.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили три атаки у бік Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1528-й день повномасштабної війни в Україні.

