Втрати ворога станом на 5 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 5 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 5 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 5 травня втратила:
- особового складу – близько 1 336 120 (+970);
- танків – 11 917 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 24 510 (+3) од;
- артилерійських систем – 41 386 (+80) од;
- РСЗВ – 1 770 (+3) од;
- засоби ППО – 1 361 (+4) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 320 (+3) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 274 030 (+1 968) од;
- крилаті ракети – 4 584 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 94 030 (+206) од;
- спеціальна техніка – 4 170 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1532-й день повномасштабної війни в Україні.
