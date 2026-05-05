Втрати ворога станом на 5 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 917 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 5 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 5 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 5 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 336 120 (+970);
  • танків – 11 917 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 24 510 (+3) од;
  • артилерійських систем – 41 386 (+80) од;
  • РСЗВ – 1 770 (+3) од;
  • засоби ППО – 1 361 (+4) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 352 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 320 (+3) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 274 030 (+1 968) од;
  • крилаті ракети – 4 584 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 94 030 (+206) од;
  • спеціальна техніка – 4 170 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1532-й день повномасштабної війни в Україні.

