Лінія фронту станом на 7 травня 2026. Зведення Генштабу

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 65 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4869 дронів-камікадзе та здійснив 2175 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

7 травня на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Противник здійснив 85 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 23 із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав чотирьох авіаційних ударів, застосувавши десять керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Приліпки та в напрямку населеного пункту Ізбицьке.

На Куп'янському напрямку

Ворог двічі атакував у районі Радьківки, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку

Ворог розпочинав вісім штурмів у районах населених пунктів Ковалівка

На Слов'янському напрямку

Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку

Ворог не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили шість ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Плещіївки та Іванопілля.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Гришине, Котлине та в бік населених пунктів Ганнівка, Новопавлівка й Шевченко. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Олександрівському напрямку

Окупанти три рази намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Січневе, Калинівське та Олександроград. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 17 вороєих атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Святопетрівка, Прилуки, Залізничне, Староукраїнка, Верхня Терса та Чарівне. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Любицьке, Воздвижівська та Долинка.

На Оріхівському напрямку

Ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Щербаки, одне боєзіткнення триває досі.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили три штурмові дії в бік Антонівського мосту та острова Білогрудого.

Нагадаємо, триває 1534-й день повномасштабної війни в Україні.