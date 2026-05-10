Лінія фронту станом на 10 травня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник залучив для ураження 5002 дрони-камікадзе та здійснив 1541 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

10 травня станом на 22:00 відбулося 144 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 37 окупантів та 15 – поранено, знищено дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та два укриття противника. Також ушкоджено три одиниці автомобільної техніки, 12 укриттів противника та чотири гармати. Знищено або подавлено 217 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Триває одне з дев’яти боєзіткнень, що відбулися сьогодні. Противник здійснив 56 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, десять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Тернова, Стариця, Петро-Іванівка, Мирове, Симинівка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог двічі атакував, у районах Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Агресор розпочинав 11 штурмів у районах населених пунктів Зарічне, Дробишеве, Лиман, Ставки та Озерне. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Різниківка. Одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки та Іванопілля.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Білицьке, Покровськ, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в бік населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка.

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку в районі населеного пункту Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Чарівне, Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Щербаки.

Нагадаємо, триває 1537-й день повномасштабної війни в Україні.