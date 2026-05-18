Атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла
Восьмеро людей госпіталізовано після російської атаки на Дніпро
скриншот з відео Дніпропетровської ОВА
Від ворожого обстрілу, зокрема, постраждали дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик

Кількість поранених через атаку росіян на Дніпро зросла до 18. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

За словами чиновника, серед постраждалих – дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні.

«Восьмеро людей госпіталізовані. Це чотири жінки та чотири чоловіки. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу», – розповів він.

Нагадаємо, від вечора 17 травня і до ночі 18 травня Росія не припиняла ударів по Дніпропетровській області – безпілотниками, «шахедами» та ракетами. Двоє людей загинули, є поранені. Близько 02:30 ракети вдарили по житловому кварталу Дніпра.

До слова, російські окупанти атакували Одесу. Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє містян. Їм надано всю необхідну медичну допомогу.

За словами очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, у Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали кілька житлових будинків: у триповерхових будівлях зруйновано дахи, в іншому секторі зруйновано одноповерховий будинок. Також через атаку пошкоджено будівлі міського ліцею та дитячого садочка.

РФ атакувала торгове судно під прапором Китаю в територіальних водах України
Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2026 року
Сили оборони уразили логістичний вузол росіян біля Селидового на Донеччині (відео)
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

