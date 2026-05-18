Атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла

Восьмеро людей госпіталізовано після російської атаки на Дніпро

Від ворожого обстрілу, зокрема, постраждали дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик

Кількість поранених через атаку росіян на Дніпро зросла до 18. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

За словами чиновника, серед постраждалих – дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні.

«Восьмеро людей госпіталізовані. Це чотири жінки та чотири чоловіки. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу», – розповів він.

Нагадаємо, від вечора 17 травня і до ночі 18 травня Росія не припиняла ударів по Дніпропетровській області – безпілотниками, «шахедами» та ракетами. Двоє людей загинули, є поранені. Близько 02:30 ракети вдарили по житловому кварталу Дніпра.

До слова, російські окупанти атакували Одесу. Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє містян. Їм надано всю необхідну медичну допомогу.

За словами очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, у Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали кілька житлових будинків: у триповерхових будівлях зруйновано дахи, в іншому секторі зруйновано одноповерховий будинок. Також через атаку пошкоджено будівлі міського ліцею та дитячого садочка.