Втрати ворога станом на 19 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 19 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 433 танки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 19 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 19 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 19 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 194 520 (+1 220) осіб.
  • танків – 11 433 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 768 (+10) од.
  • артилерійських систем – 35 250 (+18) од.
  • РСЗВ – 1 574 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 263 (+0) од.
  • літаків – 432 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 142 (+426) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 591 (+111) од.
  • спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.
Втрати ворога у війні станом на 19 грудня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 19 грудня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1395-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати війна Генштаб військова техніка

