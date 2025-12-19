Втрати ворога станом на 19 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 220 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 19 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 19 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 19 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 194 520 (+1 220) осіб.
- танків – 11 433 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 768 (+10) од.
- артилерійських систем – 35 250 (+18) од.
- РСЗВ – 1 574 (+1) од.
- засоби ППО – 1 263 (+0) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 142 (+426) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 591 (+111) од.
- спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1395-й день повномасштабної війни в Україні.
