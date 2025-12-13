Масована атака на українську енергетику: деталі від Повітряних сил
Станом на 12:00, протиповітряною обороною збито та подавлено 430 повітряних цілей
У ніч на 13 грудня противник завдав чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 495-ти засобів повітряного нападу – 30 ракет різних типів та 465 БпЛА різних типів. Серед них:
- 465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 270 із них – «шахеди»);
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків - Тульська, Тамбовська обл. – рф);
- 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків - ТОТ АР Крим);
- 5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску – Курська область, рф);
- 16 крилатих ракет Калібр (райони пусків – акваторії Чорного та Каспійського морів).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 12.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 430 повітряних цілей:
- 417 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
- 4 крилаті ракети Іскандер-К;
- 9 крилатих ракет Калібр.
Зафіксовано влучання 8 ракет та 33 ударних БпЛА на 18-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 3 локаціях. Крім того, шість ракет не досягли цілей (місця падіння уточнюються).
Нагадаємо, що внаслідок нічних ударів по українській енергетиці без електропостачання зараз понад мільйон абонентів. Щонайменше п’ятеро дістали поранення.
😢У ДСНС показали наслідки удару РФ по Миколаєву та області
Внаслідок обстрілів є руйнування та пошкодження житлових будинків у приватному секторі міста. За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей, троє з них госпіталізовані.
На місцях розгорнуто пункт екстреної… pic.twitter.com/gBozDiP2uh
Цієї ночі Одеса та регіон зазнали однієї з наймасштабніших повітряних атак за час повномасштабної війни. За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».
Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти.
Також Миколаїв та область зазнали однієї з наймасштабніших атак. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, внаслідок обстрілу постраждала критична, промислова інфраструктура, а також приватний сектор.
Коментарі — 0