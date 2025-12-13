Масована атака на українську енергетику: деталі від Повітряних сил

Станом на 12:00, протиповітряною обороною збито та подавлено 430 повітряних цілей

У ніч на 13 грудня противник завдав чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 495-ти засобів повітряного нападу – 30 ракет різних типів та 465 БпЛА різних типів. Серед них:

465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 270 із них – «шахеди»);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків - Тульська, Тамбовська обл. – рф);

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків - ТОТ АР Крим);

5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску – Курська область, рф);

16 крилатих ракет Калібр (райони пусків – акваторії Чорного та Каспійського морів).

Авіаційні втрати ворога станом на 13 грудня 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 430 повітряних цілей:

417 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

4 крилаті ракети Іскандер-К;

9 крилатих ракет Калібр.

Зафіксовано влучання 8 ракет та 33 ударних БпЛА на 18-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 3 локаціях. Крім того, шість ракет не досягли цілей (місця падіння уточнюються).

Нагадаємо, що внаслідок нічних ударів по українській енергетиці без електропостачання зараз понад мільйон абонентів. Щонайменше п’ятеро дістали поранення.

😢У ДСНС показали наслідки удару РФ по Миколаєву та області



Внаслідок обстрілів є руйнування та пошкодження житлових будинків у приватному секторі міста. За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей, троє з них госпіталізовані.



На місцях розгорнуто пункт екстреної… pic.twitter.com/gBozDiP2uh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 13, 2025

Цієї ночі Одеса та регіон зазнали однієї з наймасштабніших повітряних атак за час повномасштабної війни. За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти.

Також Миколаїв та область зазнали однієї з наймасштабніших атак. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, внаслідок обстрілу постраждала критична, промислова інфраструктура, а також приватний сектор.