Латвія виділить Україні €15 млн на дрони в 2026 році

Також Латвія виділить додаткові €5 млн, зокрема, для реабілітації українських військових

Латвія виділить €15 млн на підтримку «коаліції дронів» у 2026 році. Про це повідомила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже під час брифінгу у Києві, цитує dw.com, пише «Главком».

Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення України новітніми дронами та інноваційними дослідженнями в цій галузі, щоб покращити оборонні можливості на полі бою.

«Наступного року від нас надійде €15 мільйонів, щоб забезпечити достатній потенціал для новітніх наукових і технологічних розробок, які допоможуть Україні захистити себе», – сказала вона під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Також Латвія виділить додаткові €5 млн, зокрема, для реабілітації українських військових.

Нагадаємо, до Києва з офіційним візитом прибула міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Раніше міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала президента США Дональда Трампа не зволікати з тиском на російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, у Латвії обговорюють можливість повного демонтажу залізничних колій, що ведуть до кордону з Росією. Остаточні висновки уряд планує оприлюднити на початку 2026 року.