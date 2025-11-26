Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Звідки черпають інформацію мешканці прифронтових територій? Оприлюднені результати дослідження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Звідки черпають інформацію мешканці прифронтових територій? Оприлюднені результати дослідження
Понад 90% опитаних дізнаються новини через соцмережі та месенджери
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Голова НСЖУ Сергій Томіленко: Коли вимикається світло і зникає зв’язок, місцева газета або сайт часто залишаються єдиним джерелом перевіреної інформації

78% жителів прифронтових районів передусім стежать за тим, що відбувається з безпекою у їхньому власному місті чи селі, а не за загальноукраїнськими новинами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження Національної спілки журналістів України.

Понад 90% опитаних дізнаються новини через соцмережі та месенджери (доступність – 91,9%). Водночас їхні відповіді свідчать: хоча люди споживають великий обсяг інформації, ставляться до неї дедалі обережніше. Багато хто звіряє отримані повідомлення в кількох джерелах, перевіряє їх через офіційні канали та через місцеві медіа.

На цьому тлі локальна та друкована преса зберігає високий рівень довіри: третина учасників опитування зазначила, що найбільше довіряє саме місцевим виданням. Як пояснюють респонденти, «у газеті текст не виправиш – тому відповідальність вища». Місцеві газети та сайти стають своєрідним «острівцем довіри» для громад, які живуть у постійній небезпеці та часто стикаються з перебоями зв’язку.

Дослідження також оцінило якість комунікації органів місцевого самоврядування. 27,5% респондентів вважають інформацію від влади достатньо доступною й зрозумілою, тоді як 32% оцінюють її як недостатньо доступну або взагалі недоступну й незрозумілу. Серед очікуваних форматів покращення люди називають відкриті зустрічі та звіти (36,8%), публікацію звітів у традиційних медіа (28,2%), а також тексти й відео у соцмережах про роботу місцевих керівників (26,3%).

Голова НСЖУ Сергій Томіленко підкреслив: «Коли вимикається світло і зникає зв’язок, місцева газета або сайт часто залишаються єдиним джерелом перевіреної інформації. Але редакції працюють на межі – під обстрілами, без ресурсів, у постійному виснаженні».

Раніше у Харкові відкрився Центр журналістської солідарності (ЦЖС). Створена Національною спілкою журналістів України за підтримки Міжнародної та Європейської федерацій журналістів та ЮНЕСКО мережа ЦЖС має першочергову мету – надавати ефективну підтримку журналістам, фрілансерам, блогерам та асоційованому персоналу ЗМІ, які працюють у складних умовах під час війни.

Читайте також:

Теги: війна НСЖУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Історична зачистка держзрадників
Історична зачистка держзрадників
29 жовтня, 15:13
Білий дім очікує узгодження терміну припинення бойових дій в Україні до кінця листопада
Politico: США планують оголосити терміни завершення війни в Україні найближчим часом
19 листопада, 16:31
Під час переговорів у Женеві з мирного плану прибрали пункт про російські заморожені активи
Bloomberg: З мирного плану прибрали пункт про використання заморожених активів РФ
Вчора, 00:32
За словами президента, у Покровську зараз перебуває від 260 до 300 російських військових
Президент заявив, що 30% від усіх бойових дій відбувається в Покровську
3 листопада, 19:57
Генштаб повідомив про ураження низки важливих об’єктів РФ
Генштаб повідомив про ураження низки важливих об’єктів РФ
11 листопада, 11:09
Кличко: «Ми маємо величезні проблеми з солдатами – з людськими ресурсами»
Кличко запропонував знизити мобілізаційний вік через нестачу солдатів
12 листопада, 10:36

Суспільство

Звідки черпають інформацію мешканці прифронтових територій? Оприлюднені результати дослідження
Звідки черпають інформацію мешканці прифронтових територій? Оприлюднені результати дослідження
Якою буде погода у грудні? Прогноз синоптиків
Якою буде погода у грудні? Прогноз синоптиків
Снайпер Третьої штурмової поліг у районі Покровська. Згадаймо Володимира Гакмана
Снайпер Третьої штурмової поліг у районі Покровська. Згадаймо Володимира Гакмана
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 26 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 листопада 2025: традиції та молитва
Плей-оф, плейоф чи плей-офф? Мовознавиця вказала на поширену помилку в українських ЗМІ
Плей-оф, плейоф чи плей-офф? Мовознавиця вказала на поширену помилку в українських ЗМІ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua