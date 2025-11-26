Звідки черпають інформацію мешканці прифронтових територій? Оприлюднені результати дослідження

Голова НСЖУ Сергій Томіленко: Коли вимикається світло і зникає зв’язок, місцева газета або сайт часто залишаються єдиним джерелом перевіреної інформації

78% жителів прифронтових районів передусім стежать за тим, що відбувається з безпекою у їхньому власному місті чи селі, а не за загальноукраїнськими новинами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження Національної спілки журналістів України.

Понад 90% опитаних дізнаються новини через соцмережі та месенджери (доступність – 91,9%). Водночас їхні відповіді свідчать: хоча люди споживають великий обсяг інформації, ставляться до неї дедалі обережніше. Багато хто звіряє отримані повідомлення в кількох джерелах, перевіряє їх через офіційні канали та через місцеві медіа.

На цьому тлі локальна та друкована преса зберігає високий рівень довіри: третина учасників опитування зазначила, що найбільше довіряє саме місцевим виданням. Як пояснюють респонденти, «у газеті текст не виправиш – тому відповідальність вища». Місцеві газети та сайти стають своєрідним «острівцем довіри» для громад, які живуть у постійній небезпеці та часто стикаються з перебоями зв’язку.

Дослідження також оцінило якість комунікації органів місцевого самоврядування. 27,5% респондентів вважають інформацію від влади достатньо доступною й зрозумілою, тоді як 32% оцінюють її як недостатньо доступну або взагалі недоступну й незрозумілу. Серед очікуваних форматів покращення люди називають відкриті зустрічі та звіти (36,8%), публікацію звітів у традиційних медіа (28,2%), а також тексти й відео у соцмережах про роботу місцевих керівників (26,3%).

Голова НСЖУ Сергій Томіленко підкреслив: «Коли вимикається світло і зникає зв’язок, місцева газета або сайт часто залишаються єдиним джерелом перевіреної інформації. Але редакції працюють на межі – під обстрілами, без ресурсів, у постійному виснаженні».

