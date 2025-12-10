Головна Спорт Новини
На війні загинув український актор та спортсмен Іван Кононенко

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька

У Києві попрощалися з українським актором, спортсменом та військовим Іваном Кононенко
фото: Instagram

Військовий став на захист України з першого дня повномаштабного вторгнення 

9 грудня у Києві рідні та близькі попрощалися з героєм та видатним українцем Іваном Кононенко. З лютого 2025 року військовий зник безвісти на Курщині, однак він все ж таки повернувся додому на щиті. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Спортивного комітету України.

Український актор, спортсмен та член команди Василя Вірастюка, призер та переможець десятків змагань Іван Кононенко народився в Києві 26 липня 1983 року. Військовий навчався у Національному університеті біоресурсів на ветеринарного лікаря, також він здобув фах природокористування України, мав авторські наукові напрацювання з ветеринарної хірургії, працював у приватній клініці.

Разом із цим життя Івана Кононенко було пов’язане із творчістю та спортом. Серед його досягнень десятки змагань, участь Ukraine Open 2006 Olimp Strongman тощо. Крім цього, Іван Кононенко грав у кіно, серіалах та знімався в рекламах. Серед його робіт такі картини як «Слуга народу», «Київ вдень та вночі», «Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво», «Скажене весілля», «Перші ластівки», «Кріпосна», «Слідчі», «Реальна містика» та інші.



фото: Facebook/Іван Кононенко

Про загибель та творчі здобутки полеглого героя розповіли у Державному агентстві України з питань кіно. «Іван був не лише військовим – до повномасштабної війни він багато років працював у кіноіндустрії та спортивному середовищі», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Спортивний комітет України, 24 лютого 2022 року Іван Кононенко став на захист України. «Іван без вагань став до лав Тероборони Голосіївського району Києва. У листопаді того ж року отримав важке поранення. Лікарі не вірили, що він відновиться повністю, але його спортсмен ні в чому не сприймав поразок. Він розробив власну систему реабілітації, ділився досвідом у відео та, зрештою, зміг відновитися попри усі негативні прогнози», – розповіли у відомстві.



фото: Instagram

Попри те, що Іван Кононенко міг залишитися вдома через стан здоров’я, він все одно повернувся на службу. «Для мене війна ще не закінчена», – казав військовий. Після поранення спортсмен підписав контракт із ЗСУ та став старшим лейтенантом, очоливши стрілецький взвод військової частини А1815. Військовослужбовця нагороджено відзнаками за стійкість, рішучість і відповідальність командира.

У лютому 2025 року Іван Кононко перестав виходити на зв’язок. Це сталося, коли він перебував на бойовому завданні біля села Інгульське на Курщині. Майже рік родина захисника не знала, де та що з ним сталося. Однак згодом стало відомо, що військовий загинув. У Івана Кононенка залишилися двоє синів 15-річний Архип і 5-річний Нікіта.

Нагадаємо, що захищаючи Україну від російських агресорів, 28 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кирилівка Чугуївського району Харківської області загинув Сергій Буряк.

