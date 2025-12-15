Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту
Травень 2022 року, ще триває «класична» окопна війна. На позиціях в районі річки Борової Олександр Хоменко (в центрі), на передньому плані – Іван Добровольський, Тигр (загинув 21 червня 2022 р.)
фото з архіву Олександра Хоменка

Олександр Хоменко: «Слова «передній край», «лінія вогню» перетворилися з термінів на художні образи, бо «краю» не стало»

Завідувач Музею Української революції 1917-1920 рр., нині військовослужбовець Олександр Хоменко, який став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії та беззмінно провів на позиціях 76 днів розповів, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту. Про це військовий поділився в інтерв'ю «Главкому».

Військовослужбовець розповів, що такі поняття як «передній край», «лінія вогню» для військових з часом перетворилися на художні образи, адже «краю» вже немає. Хоча на початку повномасштабного вторгнення протягом 2022-2023 років, коли ще майже не було дронів, фронт ділили чіткі лінії окопів.

Олександр Хоменко пояснює, що зараз між ЗСУ та окупантами є зона, де розташовані наші позиції, а між ними росіян. Її глибина складає 5-7 км. «Там дифузно мігрують наші та їхні. Невідомо, хто у кого в оточенні. У тилу наших позицій можуть бути вони, а ми – в їхньому тилу. Тобто війна у тебе на 360 градусів», – розповів Олександр Хоменко.

Військовий згадав що, коли наших солдатів було мало, між позиціями ЗСУ та росіян були відстані в один кілометр. Саме в ці «дірки» проходили росіяни попри те, що українські військові контролювали лінії розмежування дронами. Олександр Хоменко розповів, що зазвичай росіяни йдуть на штурм по 8-10 піхотинців, або на 5-6 мотоциклах.

«І ми, і москалі розуміємо, що ті, хто йде на штурм, будуть мертвими або пораненими в перші 20-40 хвилин бою. Спочатку по них відпрацюють наші FPV, арта, а потім висуваємося ми й добиваємо тих, хто доповз до сектору вогню, тобто в досяжність стрілецької зброї наших позицій. Вб’ють практично всіх, але один-двоє можуть проскочити до нас у тил. Весь тил за позиціями поритий бліндажами, де може бути вода або якась їжа. І той чорт, котрий вижив, переховується там та чекає наступного штурму, в якому, може, хтось із їхніх виживе і дотягнеться сюди», – поділився військовий. Через такі випадки з часом утворюється група окупантів, наприклад, з чотирьох, чи шістьох солдатів, «яка вже може діяти».

За словами історика, росіяни застосовують подібну тактику й зараз, як, наприклад, на Донеччині та Запоріжжі.

Крім цього, Олександр Хоменко розповів, що одного разу він мав нагоду дізнатися, що є в аптечці окупанта, яку наші військові знайшли в полоненого російського військового. «Звичайний бинт, гемостатик, пластир, жгут. Ні турнікета, ні оклюзійної наліпки (при пораненнях грудної клітки, – «Главком»). Тобто це аптечка «в останню путь». М’ясо-піхота», – зазначив захисник.

Однак військовий додає, що не варто недооцінювати армію РФ. Адже, за його словами, Росія відправляє на війну не лише «чмобіків», але й гарно навчену та професійну піхоту.

Нагадаємо, як 57-річний Олександр Хоменко з позивним Історик, молодший сержант батальйону «Свобода» бригади Нацгвардії «Рубіж» дав інтерв'ю «Главкому». Військовий поділився спогадами після того, як провів беззмінно на позиціях 76 днів.

Читайте також:

Теги: росіяни фронт війна інтерв'ю ЗСУ військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Новий етап бліц-кригу Трампа. Що чекати в найближчі тижні
28 листопада, 08:51
Еволюція FPV-дронів – до чого вона приведе?
Проти законів фізики не попреш. Вся правда про російські супердрони на оптоволокні Технології війни
1 грудня, 11:15
Російський «Янтарь» застосував лазери проти британських військових
Російське судно атакувало британських пілотів лазером – Міноборони Британії
19 листопада, 15:18
Трамп заявив, що Україна має погодитись на мирний план США
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
22 листопада, 07:58
Росії не допоможе культура
«Громадянська війна між тупими і ще тупішими». Росіянка, що переселилася в Україну, описала майбутнє РФ
3 грудня, 14:00
Росія запустила фейк про наступ на Чернігів
Росія запустила фейк про наступ на Чернігів
5 грудня, 00:22
Польща бореться за своє місце за столом переговорів
Польща обурена через виключення з переговорів щодо України – Politico
11 грудня, 12:40
День захисту дітей. Третій корпус Білецького зворушив другою хвилею кампанії «Ми тут, щоб жити»
День захисту дітей. Третій корпус Білецького зворушив другою хвилею кампанії «Ми тут, щоб жити»
20 листопада, 11:49
Керівнику притулку для тварин заборонено покидати Хмельницький
У Хмельницькому арештовано власника левиць, які втекли з вольєру: деталі скандалу
22 листопада, 13:00

Суспільство

Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту
Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту
Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях
Мешканець Львівщини на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (відео)
Мешканець Львівщини на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (відео)
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Олександра Подвишенного
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Олександра Подвишенного
В Україні дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 15 грудня 2025
В Україні дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 15 грудня 2025
День працівників суду: історія свята, привітання у яскравих листівках, прозі та віршах
День працівників суду: історія свята, привітання у яскравих листівках, прозі та віршах

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua