На Полтавщині майже 20 людей напали на військових ТЦК та поліцейських: є постраждалі

У результаті вісім чоловіків, які перешкоджали роботі групи оповіщення, були затримані поліцією

Троє військових і троє поліцейських зазнали уражень у вигляді хімічних опіків

На Полтавщині біля села Нижні Млини група людей напала на військових ТЦК та поліцейських під час мобілізаційних заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

«Близько 11-ї години 13 березня в районі населеного пункту Нижні Млини група осіб чисельністю до 20 осіб здійснила перешкоджання групі оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських. Зокрема було застосовано сльозогінний газ, внаслідок чого троє військових і троє поліцейських зазнали уражень у вигляді хімічних опіків», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою припинення протиправних дії на місце події оперативно прибули додаткові екіпажі національної поліції. В результаті вісім чоловіків, які перешкоджали роботі групи оповіщення, були затримані поліцією. Шестеро з них підлягають мобілізації, наразі вони проходять ВЛК.

«Наголошуємо, що групи оповіщення проводять мобілізаційні заходи з метою комплектування Сил оборони України. Перешкоджання їх діяльності є протиправними діями, а наслідком – зниження обороноздатності України», – додає Полтавський обласний ТЦК та СП.

До слова, поліція Ужгородщини затримала осіб, причетних до нападу на військовослужбовців територіального центру комплектування. За даними слідства, вони перегородили дорогу представникам ТЦК та пошкодили їхній автомобіль дерев’яними палицями.

Як повідомлялося, на Прикарпатті між чоловіком та військовослужбовцями Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник конфлікт. Чоловік під час спілкування поранив ножем військових.