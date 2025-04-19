Втрати ворога станом на 19 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 19 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 19 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 19 квітня втратила:
- особового складу – близько 940150 (+1180) осіб,
- танків – 10676 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 22256 (+9) од,
- артилерійських систем – 26600 (+70) од,
- РСЗВ – 1368 (+1) од,
- засоби ППО – 1139 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33176 (+111),
- крилаті ракети – 3148 (+3),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45162(+208) од,
- спеціальна техніка – 3858 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 19 квітня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1151-й день повномасштабної війни в Україні.
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