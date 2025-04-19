Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 19 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 19 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 22256 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 19 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 19 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 19 квітня втратила:

  • особового складу – близько 940150 (+1180) осіб,
  • танків – 10676 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 22256 (+9) од,
  • артилерійських систем – 26600 (+70) од,
  • РСЗВ – 1368 (+1) од,
  • засоби ППО – 1139 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 33176 (+111),
  • крилаті ракети – 3148 (+3),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 45162(+208) од,
  • спеціальна техніка – 3858 (+0).
Втрати ворога станом на 19 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 19 квітня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор. 
Втрати ворога станом на 19 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Як відомо, триває 1151-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб втрати ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 27 березня 2025 року
27 березня, 00:56
Триває 1130-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 29 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 березня, 07:38
Головні новини ночі проти 3 квітня
Обстріл Харкова, нові мита від США: головне за ніч
3 квiтня, 05:46
Росіяни вдарили по Кривому Рогу
Через атаку дронів у Кривому Розі жінка згоріла живцем у власній оселі (оновлено)
5 квiтня, 07:15
Торецьк у руїнах
Бої за Торецьк тривають: частину міста контролюють окупанти
30 березня, 19:25
Підлітки 15–17 років, які адаптувалися до життя за кордоном, скоріше за все вже ніколи не повернуться до України
Молодь, що виїхала через війну, не повернеться в Україну: експерт назвав причину
6 квiтня, 19:52
Порти у США забиті автівками
Порти США забиті імпортними автівками через тарифи Трампа
10 квiтня, 11:51
Криза в Бірмінгемі призвела до накопичення 17 тис тонн сміття
Масштабний страйк сміттярів змусив Британію викликати військових
14 квiтня, 15:46
РФ з початку війни втратила 22130 бойові броньовані машини
Втрати ворога станом на 14 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
14 квiтня, 07:50

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2025 року
Втрати ворога станом на 19 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 19 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вибухи в українських містах: головне за ніч
Вибухи в українських містах: головне за ніч
Загроза масованого обстрілу України на Великдень: експерт закликав бути обачними цього дня
Загроза масованого обстрілу України на Великдень: експерт закликав бути обачними цього дня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
58K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
49K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
33K
Діаспора б’є на сполох: «хороші росіяни» русифікують українців у Фінляндії
8902
Ігор Кім: За 10 років кількість корейців в Україні зменшилася удесятеро

Новини

Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Сьогодні, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Вчора, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua