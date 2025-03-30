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Бої за Торецьк тривають: частину міста контролюють окупанти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Бої за Торецьк тривають: частину міста контролюють окупанти
Торецьк у руїнах
фото з відкритих джерел

У Торецьку, де триває евакуація мирних жителів, досі проживає 48 людей

Частина Торецька у Донецькійої області зайнята російськими окупантами, однак у місті тривають вуличні бої за кожну будівлю. Як інформує «Главком», про це розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі національного телемарафону.

«Наші воїни попри чисельну перевагу ворога дають гідну відсіч. Жоден будинок, жодне приміщення не здається без бою», – наголосив він.

Російська окупаційна армія продовжує масовані обстріли, яких лише за минулу добу було 198. Серед них – 3 авіаудари та 67 ударів безпілотниками, зокрема FPV-дронами.

Василь Чинчик повідомив, що у Торецьку, де триває евакуація мирних жителів, досі проживає 48 людей, а загалом у громаді – 140. Вони переховуються в укриттях, які частково вціліли у багатоповерхівках, та виживають завдяки запасам гуманітарної допомоги, що надійшла кілька місяців тому.

Посадовець назвав умови перебування мирних жителів у місті нелюдськими.

«Важко пояснити їхню психологію, чому не виїжджають. Їхня мотивація – вони тут народилися та готові тут залишитися до останнього. Здебільшого це літні люди, яких важко переконати евакуюватися», – зауважив начальник МВА.

Посадовець наголосив, що доставлення нових гуманітарних вантажів до міста ускладнено, оскільки в’їзд волонтерів до Торнецької громади став надто небезпечним.

Раніше нардеп спрогнозував, коли Росія буде готова до масштабного наступу. 

Нагадаємо, війська Російської Федерації готуються розпочати новий наступ вже найближчими тижнями. Кремль прагне максимізувати тиск на Україну та посилити свою переговорну позицію на переговорах про припинення вогню. 

Також Російська Федерація не прорвала український кордон в Сумській області. Ворог використовує малі штурмові групи, однак ЗСУ дають відсіч. 

Крім того, на фронті зафіксовано найвищу кількість російських атак за 2025 рік. 

До слова, Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки, що на Донеччині. Водночас ворог просунувся біля Мілового, П'ятихатокта Малих Щербаків. Бої тривають біля Демидівки на Білгородщині.

Також повідомлялося, що російські військові просунулися біля Кам'янки та у селищі Тополі Харківської області. 

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Теги: ворог евакуація військові Торецьк росія

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