СБУ прийшла з обшуками до Львівської міськради

Львівська мерія підтвердила обшуки в одному зі своїх управлінь

Слідчі дії стосуються питання бронювання військовозобов’язаних

Управління Служби безпеки проводить слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради. Обшуки пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу мерії.

«Місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 8 грудня 2025 року Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Вони спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та забезпечують економічну стійкість країни.

Як повідомлялося, 4 грудня набрав чинності закон № 4630-IX щодо бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ та організацій, критично важливих для потреб ЗСУ та інших військових формувань.

До слова, Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізації. За словами міністра оборони Михайла Федорова, відомство найближчим часом запропонує системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни.