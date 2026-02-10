Головна Країна Суспільство
Поліг під час бойових дій на Сумщині. Згадаймо Вадима Михнича

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У 27-річного захисника залишилися сестра, дружина та дві маленькі доньки
колаж: glavcom.ua

Вадима Михнича було мобілізовано восени 2024 року дорогою на роботу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Михнича.

27-річний захисник з Костопільської громади Вадим Михнич загинув 1 лютого 2026 року в зоні ведення бойових дій поблизу Радьківки на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Костопільську міську раду.

Вадим народився в Костополі 7 березня 1998 року. Навчався у міській школі №8, потім у школі №3. Після завершення навчання одразу став до роботи, працював здебільшого на будівництві та ремонтах.

Мобілізували Вадима Михнича восени 2024 року дорогою на роботу. Спочатку проходив навчання на Житомирщині, потім вирушив на службу у Дніпро. Улітку 2025 його підрозділ перекинули на Сумщину. Там став командиром відділення артилерійського взводу артилерійської батареї.

фото: Костопільська міська рада

«У відпустці Вадим був лише один раз, приїхав на свято першого дзвоника до нашої старшої доньки, 1 вересня вона пішла у перший клас. Ми щодня з ним спілкувалися, Вадим завжди повідомляв, коли буде заходити на позицію і що зв’язку не буде деякий час. Коли виходив, теж повідомляв. Він був прекрасним татом, люблячим чоловіком, завжди підтримував у всьому, багато працював, робив все можливе і неможливе для нашого комфортного життя. Востаннє, коли він пішов на завдання, зв’язку не було два дні. Я чекала, думала, що буде сюрприз, додому їде, у відпустку, він попередній раз так приїхав», – розповіла дружина Вадима Ольга Михнич.

Невдовзі до неї прийшли працівники ТЦК і сповістили про смерть чоловіка. Вадим Михнич загинув 1 лютого 2026 року в зоні ведення бойових дій поблизу Радьківки на Сумщині.

Поховали полеглого воїна 7 лютого 2026 року на кладовищі «Нове» в Костополі.

фото: Костопільська міська рада
фото: Костопільська міська рада
фото: Костопільська міська рада

У захисника залишилися сестра, дружина та дві маленькі доньки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

