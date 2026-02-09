Сирський: Втрати РФ на фронті перевищили кількість мобілізованих у січні майже на третину

Генерал повідомив, що загальні втрати противника в перший місяць року склали 31,7 тис. осіб

За словами головкома, минулого місяця ЗСУ ефективно знищували особовий склад та техніку ворога

Загальні втрати російських окупантів у січні становили 31,7 тис. осіб. Це на 9 тис. перевищує обсяги його поповнення за той самий період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Генерал наголосив, що минулого місяця Збройні сили України стабілізовували обстановку на фронті, зупиняли противника та ефективно знищували його особовий склад та техніку. «Загальні втрати противника в перший місяць року склали 31,7 тис. осіб, що на 9 тис. перевищує обсяги його поповнення за той самий період. Таку тенденцію потрібно продовжувати і зміцнювати», – написав він.

За словами головкома, минулого місяця засобами DeepStrike було виконано 48 вогневих завдань з ураження російської нафтогазової галузі. Таким чином Україна зменшила загальну переробку нафти РФ на 19% – або 53,4 млн тонн на рік.

Крім того, Сирський згадав про роботу Повітряних сил, які у січні завдали 80 авіаударів, коли українські ударні дрони здійснили більше 300 тисяч спеціальних завдань. «В результаті завданих ударів по аеродромах противника зменшилось застосування ворогом керованих авіабомб на 5%», – розповів генерал.

Також сили ППО в січні знищили 21,7 тис. повітряних цілей та 21,6 тис. БпЛА різних типів ворога попри дефіцит засобів ураження.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рівень втрат росіян перевищує їхні можливості з поповнення особового складу. Як повідомив генерал, за останні пів року чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні – 711–712 тис. осіб разом з оперативним резервом. Водночас окупанти повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування свого війська.

До слова, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю France TV повідомив, що офіційна кількість загиблих українських військовослужбовців наразі становить 55 тис. осіб.