Сирський: Втрати РФ на фронті перевищили кількість мобілізованих у січні майже на третину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сирський: Втрати РФ на фронті перевищили кількість мобілізованих у січні майже на третину
Генерал повідомив, що загальні втрати противника в перший місяць року склали 31,7 тис. осіб
фото: Олександр Сирський

За словами головкома, минулого місяця ЗСУ ефективно знищували особовий склад та техніку ворога

Загальні втрати російських окупантів у січні становили 31,7 тис. осіб. Це на 9 тис. перевищує обсяги його поповнення за той самий період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Генерал наголосив, що минулого місяця Збройні сили України стабілізовували обстановку на фронті, зупиняли противника та ефективно знищували його особовий склад та техніку. «Загальні втрати противника в перший місяць року склали 31,7 тис. осіб, що на 9 тис. перевищує обсяги його поповнення за той самий період. Таку тенденцію потрібно продовжувати і зміцнювати», – написав він.

За словами головкома, минулого місяця засобами DeepStrike було виконано 48 вогневих завдань з ураження російської нафтогазової галузі. Таким чином Україна зменшила загальну переробку нафти РФ на 19% – або 53,4 млн тонн на рік.

Крім того, Сирський згадав про роботу Повітряних сил, які у січні завдали 80 авіаударів, коли українські ударні дрони здійснили більше 300 тисяч спеціальних завдань. «В результаті завданих ударів по аеродромах противника зменшилось застосування ворогом керованих авіабомб на 5%», – розповів генерал.

Також сили ППО в січні знищили 21,7 тис. повітряних цілей та 21,6 тис. БпЛА різних типів ворога попри дефіцит засобів ураження.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рівень втрат росіян перевищує їхні можливості з поповнення особового складу. Як повідомив генерал, за останні пів року чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні – 711–712 тис. осіб разом з оперативним резервом. Водночас окупанти повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування свого війська.

До слова, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю France TV повідомив, що офіційна кількість загиблих українських військовослужбовців наразі становить 55 тис. осіб.

Сирський повідомив про наступальні та контрнаступальні дії ЗСУ
Не лише оборона. Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року
6 лютого, 12:06
РФ з початку війни втратила 11 648 танків
Втрати ворога станом на 6 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
6 лютого, 07:00
РФ у війні з Україною втратила близько 1 240 680 осіб
Втрати ворога станом на 1 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
1 лютого, 06:57
Втрати Росії на полі бою більш ніж удвічі більші за втрати України
Після Другої світової такого ще не було. Американські дослідники оцінили втрати Росії в Україні
28 сiчня, 08:42
Окремо головнокомандувач звернув увагу на роль радіоелектронної боротьби в сучасній війні
Сирський заінтригував заявою про зміни на фронті
24 сiчня, 16:27
РФ з початку війни втратила 11 579 танків
Втрати ворога станом на 20 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
20 сiчня, 06:52
Нині триває 1422-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року
15 сiчня, 08:16
Нині триває 1421-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 січня 2026 року
14 сiчня, 08:18
Зеленський зауважив, що війна ведеться на тих самих територіях, що й 80 років тому
Війна в Україні перетнула символічний рубіж – Зеленський
11 сiчня, 21:59

