Франція закликає ЄС готуватися до нового торговельного протистояння зі США

Макрон вважає, що Європа повинна протистояти Трампу в питаннях торгівлі та технологій

Президент Франції вважає, що наступний етап торговельної війни розпочнеться через соціальні мережі

Євросоюз має бути жорсткішим щодо президента США Дональда Трампа, адже той наполягає на «розчленуванні» блоку. Такої думки дотримується Президент Франції Еммануель Макрон. Про це пише видання Bloomberg, інформує «Главком».

Макрон заявив, що очікує зіткнення з президентом США цього року щодо регулювання цифрових послуг ЄС, що може призвести до запровадження Вашингтоном нових тарифів на ЄС.

«США в найближчі місяці – це точно – атакуватимуть нас через цифрове регулювання», – сказав він.

При цьому він додав, що першою мішенню можуть стати Іспанія та Франція. Все через через запропоновані ними заборони соціальних мереж для дітей.

Також повідомляється, що ЄС та кілька інших урядів Європи, включно з Великою Британією, Португалією, Данією, Грецією, Норвегією, Польщею, Австрією, Ірландією та Нідерландами, розглядають аналогічні заходи. Їхнє запровадження неодмінно вплине на такі компанії, як Instagram та Facebook Meta Platforms Inc., Snap Inc., X Ілона Маска, TikTok та YouTube від Google.

Тут Макрон не виключає, що це може викликати агресивну відповідь з боку Трампа та його оточення.

Нагадаємо, Макрон заявив, що лідери ЄС мають скористатися «моментом Гренландії». ЄС не варто самозаспокоюватись з приводу того, що напруженість у відносинах зі США щодо питань Гренландії, технологій і торгівлі вже минула.

Макрон заявив, що на спеціальному саміті з питань конкурентоспроможності наполягатиме на тому, щоб лідери ЄС скористалися тим, що він назвав «моментом Гренландії». Це коли європейці усвідомили, що перебувають під загрозою, щоб швидко просунутися з економічними реформами.