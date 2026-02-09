Сибіга закликав заборонити в'їзд до ЄС деяких росіян: деталі

Андрій Сибіга хоче покарати громадян РФ, які брали участь у війні проти України

Міністр закордонних справ України пропонує заборонити в'їзд до ЄС громадян РФ, які брали участь у російській агресії проти України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга хоче застосувати покарання для громадян РФ, які брали участь у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі X.

На переконання очільника закордонного відомства, потрібно запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС для громадян Росії, які брали участь в російській агресії проти України.

За словами Сибіги, йдеться про довгострокову національну безпеку європейських держав та захист їхніх громадян від російських бандитів.

Допис Андрія Сибіги в соцмережі Х

«Це встановить правильну ціну за неправильний вибір: кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в'їзд до Європи», – переконаний глава МЗС України.

Нагадаємо, Сибіга закликав ЄС запровадити санкції проти «тіньового флоту» РФ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію, зокрема через блокування її «тіньового флоту» та запровадження обмежень проти нафтових компаній.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що питання притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за агресію проти України не може бути предметом компромісів у потенційних переговорах про завершення війни.

Він наголосив, що відповідальність агресора є обов’язковою умовою сталого миру для України та залишається однією з ключових «червоних ліній» Києва.