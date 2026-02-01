ЗСУ на фронті ліквідували бурятського борця, який був кандидатом у майстри спорту Росії

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 5 лютого 2026 року

1 червня 2025 року Баїр Мункуєв був знищений Силами оборони

Захисники України знищили бурята та російського окупанта Баїра Мункуєва. Про це повідомляє «Главком».

Баїр Мункуєв народився 25 грудня 1987 року в селі Гуней Агінського району Читинської області (Забайкальський край, РФ).

Спортивні успіхи окупанта

Баїр Мункуєв мав розряд кандидата у майстри спорту РФ з вільної боротьби. Був неодноразовим призером та чемпіоном районних, окружних, регіональних змагань та міжнародних турнірів.

Участь Мункуєва у злочинній війні проти України

У 2014 році Баїр Мункуєв уклав контракт із військовою частиною 32364.

З перших днів брав участь у злочинній війні Росії проти України. Пропагандисти зазначають, що Мункуєв неодноразово отримував серйозні поранення.

Він був командиром відділення – командиром бойової машини 5 ДШР в/ч 32364 11-ї Окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ, гвардії сержантом.

Ліквідація окупанта

1 червня 2025 року Баїр Мункуєв був ліквідований Силами оборони. Російські пропагандисти зазначають, що він був знищений, коли «захищав Курську область».

У Мункуєва залишилася дружина та троє дітей.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 5 лютого 2026 року.

