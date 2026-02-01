Головна Спорт Новини
ЗСУ на фронті ліквідували бурятського борця, який був кандидатом у майстри спорту Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
ЗСУ на фронті ліквідували бурятського борця, який був кандидатом у майстри спорту Росії
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 5 лютого 2026 року

1 червня 2025 року Баїр Мункуєв був знищений Силами оборони

Захисники України знищили бурята та російського окупанта Баїра Мункуєва. Про це повідомляє «Главком».

Баїр Мункуєв народився 25 грудня 1987 року в селі Гуней Агінського району Читинської області (Забайкальський край, РФ).

Спортивні успіхи окупанта

Баїр Мункуєв мав розряд кандидата у майстри спорту РФ з вільної боротьби. Був неодноразовим призером та чемпіоном районних, окружних, регіональних змагань та міжнародних турнірів.

Участь Мункуєва у злочинній війні проти України

У 2014 році Баїр Мункуєв уклав контракт із військовою частиною 32364. 

З перших днів брав участь у злочинній війні Росії проти України. Пропагандисти зазначають, що Мункуєв неодноразово отримував серйозні поранення.

Він був командиром відділення – командиром бойової машини 5 ДШР в/ч 32364 11-ї Окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ, гвардії сержантом.

Ліквідація окупанта

1 червня 2025 року Баїр Мункуєв був ліквідований Силами оборони. Російські пропагандисти зазначають, що він був знищений, коли «захищав Курську область».

У Мункуєва залишилася дружина та троє дітей.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 5 лютого 2026 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

