Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026 року
Нині триває 1478-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку захисники зупинили 24 штурмові дії агресора

За минулу добу відбулося 128 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 322 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9216 дронів-камікадзе та здійснив 3956 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці, Писанці, Покровське, Гаврилівка, Підгаврилівка, Олександрівка Дніпропетровської області; Широке, Чарівне, Гуляйпільське, Долинка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили, сім артилерійських систем, п’ять пунктів управління БпЛА, командно-спостережний пункт та три інші важливі об’єкти окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби Сили оборони відбили один ворожий штурм, противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням десяти авіабомб, здійснив 110 обстрілів, з яких три – із застосуванням РСЗВ.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Приліпка.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор три рази атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка й Подоли.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дробишевого та Чернещини.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та у бік Рай-Олександрівки й Дронівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Противник атакував три рази у районах Тернового, Злагоди та Добропілля.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 21 атака окупантів у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік населеного пункту Степове.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу острова Білогрудий.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026 року фото 11

Нагадаємо, триває 1478-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська адміністрація продовжує політику мілітаризації українських дітей
Окупанти створили перший «юнармійський клас» у маріупольській школі
9 березня, 10:58
Нині триває 1474-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року
8 березня, 08:11
Ситуація на фронті 7 березня
Лінія фронту станом на 7 березня 2026. Зведення Генштабу
7 березня, 22:26
Лубінець повідомив про викрадення росіянами українців на Сумщині
Викрадення 19 українців на Сумщині: Лубінець звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ
6 березня, 12:30
У місцевих Telegram-каналах новина викликала шквал обурення
Окупаційна «влада» на Луганщині визнала «безхазяйними» близько 12 тис. квартир
25 лютого, 14:36
Нині триває 1462-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни
24 лютого, 09:42
Сирський заперечує, що війна зайшла в глухий кут, посилаючись на регулярні контратаки ЗСУ
Сирський назвав важливе досягнення ЗСУ у 2025 році
21 лютого, 21:48
РФ з початку війни втратила 11 682 танки
Втрати ворога станом на 19 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
19 лютого, 07:39
Ситуація на фронті 18 лютого
Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу
18 лютого, 22:13

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026 року
Росіяни масовано обстріляли два райони Дніпропетровщини: є поранені
Росіяни масовано обстріляли два райони Дніпропетровщини: є поранені
Окупанти атакували Чернігівщину: загинула 15-річна дівчина, її батьків поранено
Окупанти атакували Чернігівщину: загинула 15-річна дівчина, її батьків поранено
Втрати ворога станом на 12 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2026

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
10 березня, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua