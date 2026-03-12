Прикордонна служба назвала напрямки, де ворог готує «сюрпризи»

Диверсанти шукають слабину у кількох областях України

Ворог не припиняє спроб заслати диверсійно-розвідувальні групи на нашу територію. За даними Державної прикордонної служби окупанти нині активно продовжують спроби атакувати та перевіряти українські позиції на кордоні в Сумській та Харківській областях, інформує «Главком».

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що активність російських диверсійно-розвідувальних груп на кордоні з Україною зменшилась порівняно з попереднім роком, однак противник повністю не відмовився від цієї тактики.

«Ворог не припиняє своїх спроб, як здійснювати атаки в тих зонах, де вже ведуться бойові дії і до цього велися, або ж, власне, розширити зону контролю, прощупуючи нашу оборону на різних ділянках Це знову ж таки стосується і кордону з Росією в межах Сумщини, і це стосується також і Харківщини», – зазначив речник.

За словами Демченка, з початку року ворог спочатку діяв невеликими групами, після чого намагався залучати більші сили.

«Зараз більше все ж таки спроби просування саме піхотними групами... або окремих російських солдатів, яких направляють для того, щоб вони викрили, де знаходиться наша позиція і туди вже бити з більш потужного озброєння чи накопичивши сили і атакувати більшою кількістю особового складу. Тому, знову ж таки, активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп хоч і менша, але розслаблятися не можна, бо противник від застосування своїх диверсантів також не відмовляється», – підсумував Демченко.

Нагадаємо, що російське військове командування не полишає спроб створити так звану «санітарну зону» вздовж українського кордону. Окупанти прагнуть зайти вглиб території Сумської та Харківської областей на відстань до 20 кілометрів, щоб убезпечити свої логістичні вузли та обмежити дії української армії.

