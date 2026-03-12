Головна Країна Події в Україні
Харківщина: рятувальники двічі потрапили під повторні удари РФ під час гасіння пожеж

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Унаслідок російської атаки пошкоджено пожежну автоцистерну
фото: ДСНС

Ворог атакував надзвичайників, коли вони займалися ліквідацією наслідків нічної атаки

Уночі 12 березня російські загарбники атакували безпілотниками населені пункти Харківської області. Влучання зафіксовано у Золочівській, Малинівській та Великобурлуцькій громадах, а також у Харкові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що унаслідок обстрілів виникло кілька пожеж. Постраждала 39-річна жінка, пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.

Під час гасіння пожеж ворог завдавав повторних ударів
Під час гасіння пожеж ворог завдавав повторних ударів
фото: ДСНС

Як повідомляє ДСНС, під час гасіння пожеж ворог двічі завдавав повторних ударів. Було уражено пожежну автоцистерну, рятувальники не постраждали.

Нагадаємо, уночі 12 березня російські війська атакували Корюківський район Чернігівщини. Унаслідок обстрілу загинула 15-річна дівчина, її батьків поранено.

До слова, російська терористична армія атакувала Дніпропетровську область. Двоє людей отримали поранення. 

Як повідомлялося, 11 березня російська терористична армія завдала удару дронами по райвідділку поліції в Шостці Сумської області. Унаслідок російського удару будівлю райуправління поліції в Шостці було знищено. Понад 22 співробітників поранено.

Крім того, вранці 11 березня росіяни атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. Унаслідок удару відомо про загиблих та постраждалих. Під російський удар потрапив харківський м’ясокомбінат.

