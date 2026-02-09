Головна Спорт Новини
Прапороносиця Молдови на Олімпіаді виявилася прихильницею Путіна та війни проти України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Хлусович своїми діями спровокувала скандал

Хлусович у «Вконтакте» стежила за сторінками, які підтримують Путіна та війну

18-річна лижниця Єлизавета Хлусович, яка несла прапор Молдови на відкритті Олімпійських ігор 2026 року в Італії, виявилася прихильницею російського диктатора Володимира Путіна та війни РФ проти України. Про це повідомляє «Главком».

Хлусович викрили користувачі соціальних мереж

Користувачі соцмереж з Молдови знайшли актуальний обліковий запис Хлусович у соціальній мережі «Вконтакте», де вона підписана на кілька проросійських груп:

  • «333 – Армия России — Сводки СВО»
  • «Мы за Путина | Патриоты России»
  • «Сводки СВО | Армия | Россия».

Як Хлусович зачищала інформацію

Через кілька годин після появи скандальної інформації в ЗМІ обліковий запис Хлусович у соціальній мережі «ВКонтакте» було зачищено. Він був перейменований з «Ліза Хлусович» на «Наталя Л». Крім того, Єлизавета відписалася від низки проросійських груп. При цьому на сторінці, як і раніше, були доступні фотографії та відеозаписи Хлусович.

Вже сьогодні, 9 лютого, профіль Хлусович був повністю видалений.

Єлизавета Хлусович: що відомо

Хлусович народилася у Росії. Її мама – російська біатлоністка Наталія Левченкова, яка також виступала за Молдову та вважається найуспішнішою спортсменкою в історії зимових видів спорту цієї країни.

Загалом Молдову на Олімпійських іграх в Італії представляють п'ятьох спортсменів, четверо з яких є уродженцями Росії: Хлусович, а також біатлоністи Аліна Стремоус, Павло Магазеєв і Максим Макаров.

Медальний залік Олімпійських Ігор

Нагадаємо, що 9 лютого відбудеться третій змагальний день Олімпіади-2026. Українці виступлять лише у двох дисциплінах. 

