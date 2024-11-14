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Відомий волонтер пояснив, чим українські воєнні інструктори кращі за НАТОвських

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Відомий волонтер пояснив, чим українські воєнні інструктори кращі за НАТОвських
Роман Донік: Такі навчальні центри, як 151-ий, дають піхотинцеві підготовку цілком відповідну тому, що ми називаємо стандартами НАТО
фото з відкритих джерел

Роман Донік: «Там вас навчає людина, яка живе в мирній благополучній країні, у неї інше мислення, емоційний стан, а тут – навчає людина, яка два роки реально відвоювала»

Інструктори, які свого часу самі потрапили на вишкіл на полігони країн НАТО вважають, що в українських навчальних центрах частково дають кращу підготовку. Про це повідомили військові у 151-му навчальному центрі Сухопутних військ ЗСУ, йдеться у репортажі «Главкома».

Керівник викладацько-інструкторської групи навчального центру Роман Донік констатує, що за кордоном навчати людей безпечно, оскільки там є база. Однак жоден з тамтешніх інструкторів не брав участі у такій війні, «не бачив її впритул так, як бачили українські військові».

«У них там толерантність зашкалює: західні викладачі нікому не скажуть, що він навчається погано, у них шкала оцінювання – або гарно, або дуже гарно. У кожному разі, там вас навчає людина, яка живе за кордоном, в умовах мирної благополучної країни, у неї зовсім інше мислення, емоційний стан, відчуття. Тут – навчає людина, яка два роки реально відвоювала. Перед курсантами стоїть жива людина, яка пройшла бої, не загинула, за*цяла і не втратила мотивації. І це дуже важливо», – пояснив Донік.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олесандр Сирський ухвалив рішення посилити БЗВП, отож від листопада підготовка мобілізованих в усіх навчальних центрах триватиме півтора місяця. Дотепер базову загальновійсьькову підготовку проводили за 30 днів.

Нагадаємо, із 1 листопада 2024 року підготовку мобілізованих у навчальних центрах посилено: вона триватиме не один місяць, як раніше, а півтора; майже вдвічі збільшується кількість годин вогневої підготовки, актуалізуються нові навчальні напрямки, яких досі не було в програмі, зокрема бойові дії в умовах роботи ворожих БПЛА та ін. Про це «Главкому» повідомили в Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ.

До слова, у Головному управлінні доктрин і підготовки Генштабу сподіваються на підтримку західних партнерів у повноцінному забезпеченні українських центрів навчальними матеріалами, тренажерами, зразками зброї для навчання. Звісно, певна частина мобілізованих матиме нагоду пройти курс базової загальновійськової підготовки на полігонах країн НАТО. До речі, як повідомили «Главкому» в Генеральному штабі, цього року таку підготовку в країнах НАТО пройшли близько 20 тис. мобілізованих, а загалом з початку великої війни – понад 120 тисяч.

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Теги: війна волонтер військові навчання

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