Втрати ворога станом на 20 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1400 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 20 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Втрати Росії у війні на 20 березня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 20 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 899470 (+1400) осіб,
- танків ‒ 10377 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21561 (+38) од,
- артилерійських систем – 24747 (+43) од,
- РСЗВ – 1322 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1110 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29895 (+179),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41094 (+91) од,
- спеціальна техніка ‒ 3780 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 20 березня
- в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет «Калібр» , загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1121-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0